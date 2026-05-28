Instalan ajolote luminoso y avanza montaje del FIFA Fan Fest en el Zócalo

Los trabajadores instalaron un mosaico LED con la figura del ajolote frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento en el Zócalo de la Ciudad de México, en el marco de las preparaciones para la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

En el marco de las preparaciones para la Copa Mundial de Fútbol de 2026, los trabajadores instalaron un mosaico LED con la figura del ajolote frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento en el Zócalo de la Ciudad de México.

Este elemento luminoso es parte del montaje del FIFA Fan Fest, que se llevará a cabo en el Zócalo. A dos semanas del inicio de la competencia, las obras continúan en marcha para cumplir con los plazos y los estándares de la FIFA. El ajolote ha sido una figura destacada en las obras que ha entregado el Gobierno de la CDMX en las últimas semanas, como la renovación del Tren Ligero.

Además, se avanza con la colocación de estructuras metálicas y otra indumentaria para el festival, donde se transmitirá el partido inaugural el próximo 11 de junio y otras partidas de la justa deportiva. La figura del ajolote es una representación simbólica de la ciudad y se espera que sea un elemento atractivo para los visitantes durante la Copa Mundial.

El montaje del FIFA Fan Fest en el Zócalo es uno de los proyectos más ambiciosos de la Ciudad de México para la Copa Mundial, y se espera que atraiga a millones de personas durante la competencia. La seguridad y la logística serán aspectos clave en la organización de la Copa Mundial, y se están tomando medidas para garantizar la seguridad de los jugadores, los técnicos y los espectadores.

Los trabajadores están trabajando incansablemente para cumplir con los plazos y los estándares de la FIFA, y se espera que el montaje del FIFA Fan Fest esté listo a tiempo para el inicio de la competencia. La Ciudad de México está preparada para recibir a los jugadores, los técnicos y los espectadores de la Copa Mundial, y se espera que la competencia sea un éxito.

La figura del ajolote es una representación simbólica de la ciudad y se espera que sea un elemento atractivo para los visitantes durante la Copa Mundial. El montaje del FIFA Fan Fest en el Zócalo es uno de los proyectos más ambiciosos de la Ciudad de México para la Copa Mundial, y se espera que atraiga a millones de personas durante la competencia.

La seguridad y la logística serán aspectos clave en la organización de la Copa Mundial, y se están tomando medidas para garantizar la seguridad de los jugadores, los técnicos y los espectadores. Los trabajadores están trabajando incansablemente para cumplir con los plazos y los estándares de la FIFA, y se espera que el montaje del FIFA Fan Fest esté listo a tiempo para el inicio de la competencia.

La Ciudad de México está preparada para recibir a los jugadores, los técnicos y los espectadores de la Copa Mundial, y se espera que la competencia sea un éxito





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