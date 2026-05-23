Instituciones de importancia sistémica local en México: Moody's rebaja calificaciones y requisitos de capital adicionales

Moody's ha rebajado las calificaciones de algunos bancos mexicanos, pero reconoce su solidez. Estas instituciones están obligadas a mantener requerimientos de capital adicionales al mínimo para el sector, que es de 10.5%, con el objetivo de contribuir a la estabilidad del sistema financiero mexicano.

Las instituciones de importancia sistémica local son aquellas cuyas eventuales quiebras podrían afectar la estabilidad del sistema financiero mexicano o de la economía del país.

Moody's ha rebajado las calificaciones de algunos bancos mexicanos, pero reconoce su solidez. Estas instituciones están obligadas a mantener requerimientos de capital adicionales al mínimo para el sector, que es de 10.5%, con el objetivo de contribuir a la estabilidad del sistema financiero mexicano. El banco con el mayor grado de importancia sistémica, debe contar con un suplemento de conservación de capital adicional de 1.5 puntos porcentuales.

Banorte, en la categoría II, debe tener un capital adicional de 0.9 puntos porcentuales. Al cierre de marzo pasado, sin embargo, estos ocho bancos superaban, por mucho, no sólo el mínimo de capital requerido, sino el adicional al tratarse de instituciones de importancia sistémica local. Las claves económicas de la semana (18 al 22 de mayo): PIB, actividad económica y minutas de Banxico y la Fed





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