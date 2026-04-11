Instituciones Públicas Mexicanas Reducen el Gasto en Informática Tras Ataques Cibernéticos

Un análisis revela que instituciones gubernamentales que han sufrido ciberataques han recortado drásticamente su inversión en informática, comprometiendo la seguridad de la información.

Un análisis exhaustivo realizado por EL UNIVERSAL y el IMCO revela una preocupante tendencia en México: instituciones públicas que han sufrido incidentes de ciberseguridad han reducido drásticamente su gasto en informática. El estudio, que abarca el período de 2018 a 2025, muestra que al menos seis instituciones gubernamentales han sido víctimas de ataques cibernéticos, y cinco de ellas han disminuido significativamente sus inversiones en este crucial rubro.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y sus dependencias asociadas lideran la lista con una asombrosa reducción del 85% en su gasto informático. Este recorte contrasta con la creciente necesidad de fortalecer la ciberseguridad ante la sofisticación y frecuencia de los ataques. La información se obtuvo del portal de Transparencia Presupuestaria del gobierno federal y se deflactó para reflejar el valor real de los descensos en el gasto, proporcionando una imagen precisa de la situación.\El sector educativo, encabezado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), también ha experimentado una disminución en su inversión en informática, con una reducción del 27.03% entre 2018 y 2025. Otras instituciones clave, como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), también han recortado sus presupuestos en esta área. Pemex, que sufrió un ataque de ransomware en 2019, redujo su gasto en un 28.36% en el periodo analizado. La UNAM, a pesar de las promesas de invertir en ciberseguridad tras un reciente hackeo, ha experimentado recortes en el pasado. Expertos como Manuel Rivera señalan la falta de transparencia del gobierno en cuanto a los incidentes de ciberseguridad, lo que dificulta que la población tome medidas preventivas y aumenta el éxito de los ciberataques. Rivera advierte que se han robado datos de más de veinte instituciones públicas, pero el gobierno evita admitir la magnitud del problema, lo que impide que la población tome precauciones adecuadas y aumenta la vulnerabilidad frente a fraudes y engaños.\La situación es aún más alarmante si se considera la vulnerabilidad de la información personal de los ciudadanos. La filtración de datos de estudiantes de instituciones educativas como CBTis y CETis, expuso información sensible como nombres, CURP, tipos de sangre, teléfonos, correos y direcciones. Este incidente, revelado por el periodista especializado en ciberseguridad Ignacio Villaseñor, subraya la precariedad de las medidas de seguridad informática en muchas instituciones públicas. Manuel Rivera destaca que las herramientas de ciberseguridad son deficientes, a pesar de que las dependencias cuenten con personal capacitado. La falta de presupuesto impide la implementación de una cultura preventiva efectiva, lo que agrava la situación. La reciente detección de un hackeo en cinco sistemas informáticos de la UNAM, el 7 de enero de 2026, y las promesas de invertir en ciberseguridad por parte del rector Leonardo Lomelí, demuestran la creciente conciencia sobre la necesidad de proteger la información, pero la persistencia de los recortes presupuestarios en otras instituciones sugiere que el problema es sistémico y requiere una solución integral





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ciberseguridad Hackeos Gasto Informático SICT UNAM

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Habrá cierre masivo de bancos el 25 de mayo; estas son las únicas actividades que estarán permitidasLas instituciones bancarias así como oficinas públicas, tribunales, servicios postales, escuelas públicas y algunas entidades del sector privado cerrarán sus puertas para conmemorar un importante feriado federal

Read more »

Melania Trump Pide al Congreso Audiencias Públicas para Víctimas de EpsteinNoticias de México y el mundo

Read more »

Senado declara constitucional la reforma que elimina 'pensiones doradas' de las entidades públicasLuego de que la reforma fue avalada por los congresos de 20 entidades federativas, la Mesa Directiva del Senado informó que el Pleno que la Cámara de Diputados remitió un oficio sobre el proyecto de declaratoria del decreto, por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución.

Read more »

Financieras no bancarias mexicanas son reconocidas en Fintech AméricasFinsus obtuvo el Premio Oro en la categoría de Inclusión Financiera, mientras que Caja Popular Mexicana fue distinguida en los Premios a los Innovadores Financieros en las Américas por su estrategia de transformación digital.

Read more »

Reducen estímulos fiscales a gasolinas y diésel tras caída semanal de 14% del precio del petróleoEn esta semana, los precios internacionales del petróleo cayeron a doble dígito luego de que el martes se anunciara un cese al fuego condicional de dos semanas entre Estados Unidos e Irán.

Read more »

México: Desmantelamiento de Instituciones Educativas y Declive en la Calidad del SENDesde 2018, México ha desmantelado instituciones de evaluación educativa y se ha retirado de estudios internacionales, lo que ha derivado en un deterioro del sistema educativo nacional (SEN). Informes de la OCDE y la UNESCO revelan deficiencias como baja cobertura, infraestructura insuficiente y bajos niveles de aprendizaje, evidenciando retrocesos en lectura y altas tasas de abandono escolar.

Read more »