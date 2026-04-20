Instituto Tecnológico de Saltillo lanza programa internacional de inmersión en Canadá para estudiantes

El ITS y International Experience presentan un programa de inmersión en inglés en Canadá que combina educación, cultura y desarrollo profesional para jóvenes interesados en el crecimiento global.

La Coordinación de Lenguas Extranjeras del Instituto Tecnológico de Saltillo, en colaboración estratégica con International Experience, ha lanzado una convocatoria excepcional dirigida a estudiantes y jóvenes entusiastas que buscan ir más allá de la simple afición deportiva, aprovechando el marco de la próxima temporada mundialista para transformar su visión del mundo.

Esta iniciativa no se limita únicamente a seguir un evento global, sino que propone una inmersión profunda donde la pasión por el futbol sirve como el catalizador perfecto para iniciar un proceso de crecimiento académico, profesional y personal inigualable. El programa está meticulosamente diseñado para aquellos que entienden que el dominio del idioma inglés y la exposición a nuevas culturas son competencias indispensables en el mercado laboral contemporáneo, ofreciendo una experiencia integral que combina el rigor educativo con la calidez de la vida cotidiana en Canadá. El núcleo del programa consiste en un curso intensivo de inglés de 33 lecciones, el cual ha sido estructurado para fortalecer las habilidades lingüísticas de los alumnos en un entorno práctico y dinámico, permitiendo un aprendizaje mucho más rápido y efectivo que los métodos tradicionales. Además del componente académico, la propuesta destaca por su enfoque en la inmersión cultural total. Los participantes tendrán la oportunidad única de hospedarse con familias anfitrionas locales, una experiencia que garantiza no solo una práctica constante del idioma en situaciones reales, sino también un intercambio cultural auténtico. Este formato incluye tres comidas diarias y todo el soporte logístico necesario, como traslados seguros desde y hacia el aeropuerto, así como un seguro médico integral que brinda tranquilidad tanto a los estudiantes como a sus familias durante toda la estancia en el país norteamericano. Las ciudades seleccionadas para este proyecto incluyen Halifax, Ottawa y Toronto, urbes de renombre mundial por su excelente calidad educativa, su impresionante diversidad cultural y un nivel de vida que se sitúa entre los más altos a nivel global. Con un costo inicial de 3 mil 710 dólares canadienses, este programa representa una inversión estratégica en el futuro de los jóvenes, facilitando el acceso a herramientas que les abrirán puertas en sus respectivas trayectorias profesionales. Dada la alta demanda y la exclusividad del programa, los organizadores han subrayado que los cupos son estrictamente limitados, por lo que instan a los interesados a comunicarse a la brevedad al número 844 388 1612 para obtener mayor información y asegurar su participación en esta vivencia transformadora. Esta es, sin duda, una oportunidad dorada para aquellos que desean que su etapa estudiantil esté marcada por hitos significativos y una preparación competitiva para los desafíos de un mundo cada vez más interconectado





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