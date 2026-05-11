Insufficient Budgeting for Mexican Consulate Protection in US

The text discusses the challenges faced by Mexican consulates in the US, particularly in the last decade, due to insufficient budget allocations. It highlights the importance of protecting the rights of Mexicans abroad and the need for adequate resources to fulfill this obligation.

En los últimos años, los recursos presupuestales insuficientes han llevado a un desafío que se agrava en EU, donde viven casi todos los mexicanos en el extranjero.

Además, casos de descuido en las funciones consulares han sido reportados. La protección de los derechos fundamentales de los mexicanos en el extranjero es una obligación del Estado establecida por el marco jurídico del país, a partir de la Constitución Política (Artículos 1 y 89), la Ley del Servicio Exterior y por normas internacionales como la Convención de Viena sobre Derechos Consulares.

La historia de los consulados mexicanos en los Estados Unidos, donde se concentran los mayores recursos institucionales y los desafíos más delicados de protección de mexicanos, muestra ejemplos extraordinarios sobre esta función gubernamental. Lamentablemente, durante los últimos años, los recursos presupuestales destinados no han sido suficientes para enfrentar un desafío que se agrava, particularmente en los Estados Unidos, donde viven casi todos los mexicanos en el extranjero.

Por si faltara algo, al deterioro presupuestal se añaden casos de descuido en la calidad profesional de quienes son responsables de las funciones consulares. El Gobierno de Trump revisa los 53 consulados de México en Estados Unidos: CBS. Durante los últimos 10 años, el dinero destinado por el gobierno mexicano a las tareas de protección en el extranjero ha disminuido en términos reales (e incluso nominales en algunos años).

La pregunta es si ese reconocimiento se traduce en acciones gubernamentales coherentes. Si bien existen esfuerzos en la dirección correcta, particularmente desde los consulados, el presupuesto para su protección palidece frente a la realidad y ante las palabras de reconocimiento. Entre 2016 y 2025, el monto acumulado de remesas enviadas a México alcanza la increíble cifra de 473 mil 210 millones de dólares.

Utilizando datos oficiales, esta cifra es 16 veces superior al presupuesto de la Secretaría de Bienestar correspondiente a 2025 (30 mil 202 millones de dólares). Con esas remesas se hubieran construido 78 aeropuertos Felipe Ángeles (6.04 millones de dólares) o 27 veces el Tren Maya (17 mil 233 millones de dólares), según sus respectivos presupuestos nominales. Visto así el panorama, los recursos son inmensos. Pero de ‘aquí para allá’ ¿cómo responde el presupuesto del gobierno mexicano?

Una manera relativamente precisa para evaluar la atención gubernamental son los dineros ejercidos por la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica de la SRE. Aquí se concentra la parte importante del gasto público dedicado a los mexicanos en el extranjero. Considerando que el universo de necesidades de atención puede ser muy diverso y extenso, se esperaría que los recursos disponibles fueran de gran magnitud





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