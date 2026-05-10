Integrante del MDMVComo cuestiona la pretensión de la SEP para acortar el ciclo escolar y la ola de calor

Un integrante del Movimiento Democrático Magisterial Veracruzano (MDMV), Ramón Tepole González, cuestiona la pretensión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para acortar el ciclo escolar argumentando la ola de calor y el mundial. Además, Tepole González considera que esta es una decisión política y que tiene como objetivo desmovilizar al MDMV disidente.

Con el Mundial quieren dar la imagen de que todo está tranquilo, dijo integrante del MDMV Como un error calificado por el integrante del Movimiento Democrático Magisterial Veracruzano ( MDMV ), Ramón Tepole González, la pretensión de la Secretaría de Educación Pública ( SEP ) querer acortar el ciclo escolar argumentando la ola de calor y el mundial.

Además dijo que esta es una decisión política.

"No tiene nada que ver el sol y calor porque esto siempre ha habido, incluso el calor ha sido más intenso en otras ocasiones. Y el mundial es lo que ahorita quieren cuidar para dar un imagen de que todo están tranquilo". Pero advirtió que esto tiene como objetivo desmovilizar al MDMV disidente, que tiene una inconformidad que va creciendo ante la negativa de la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007.

"En síntesis se trata de defender un modelo neoliberal todavía, la llamada 4T está haciendo una especie de maquillaje y manteniendo a raya a las clases populares, y que el capital siga su curso. Pero no nos parece correcta la medida que se quiere imponer". Apuntó que recortar el ciclo desbarata toda la planeación que se tenía para cerrarlo y poco pueden hacer los docentes porque quien sigue mandando son las autoridades.

El mentor comentó que en junio se hacen las evaluaciones y ahora estas se verán afectadas, igual que los conocimientos que se les otorgue a los estudiantes con sus debidos repasos





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