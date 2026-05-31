Inteligencia Artificial y Nutrición: ¿Aliada o Riesgo?

La inteligencia artificial promete revolucionar la nutrición, pero su falta de validación y precisión exige un uso responsable junto a profesionales.

La inteligencia artificial (IA) está transformando numerosos ámbitos de nuestra vida cotidiana, y la nutrición no es la excepción. Cada vez más personas recurren a asistentes virtuales como ChatGPT para resolver dudas sobre dietas, alimentos o planes de comidas.

De hecho, se estima que una de cada cuatro consultas semanales a este tipo de herramientas está relacionada con la salud. Sin embargo, esta confianza creciente no está respaldada por la evidencia científica suficiente. La IA funciona mediante modelos probabilísticos que generan respuestas basadas en patrones estadísticos, no en información verificada. Esto supone un riesgo considerable cuando se trata de temas de salud, donde una recomendación errónea puede tener consecuencias graves.

Diversos estudios han puesto en tela de juicio la fiabilidad de la IA en nutrición. Por ejemplo, una investigación sobre las declaraciones de salud de alimentos como yogur, kéfir o kombucha otorgó una puntuación de apenas 3 sobre 10, un rotundo suspenso. Otro estudio comparó las respuestas de dietistas y ChatGPT a 928 preguntas sobre dieta y encontró un coeficiente de concordancia de 0,42, por debajo del 0,6 considerado como mínimo aceptable.

Además, las aplicaciones de IA para estimar la ingesta de alimentos presentan limitaciones importantes: subestiman el tamaño de las raciones medianas y grandes hasta en un 50%, y fallan al analizar platos complejos con múltiples ingredientes. Incluso en adolescentes, los modelos de IA infravaloran la ingesta de nutrientes frente a la evaluación de un dietista. Ante este panorama, cabe preguntarse si podemos utilizar la IA en nutrición de manera responsable. La respuesta es afirmativa, pero bajo dos condiciones imprescindibles.

Primero, el usuario debe contar con una adecuada alfabetización digital en salud, es decir, la capacidad de buscar, evaluar y aplicar información de fuentes digitales de forma crítica. Sin esta competencia, se corre el riesgo de seguir recomendaciones incorrectas o peligrosas. Segundo, no debemos perder de vista el papel del profesional. La IA puede ser una herramienta de apoyo para procesar grandes volúmenes de datos o identificar patrones, pero no puede reemplazar la evaluación clínica individualizada que realiza un nutricionista.

La nutrición requiere contexto, criterio y empatía, cualidades que la IA aún no posee. El camino más sensato es la complementariedad: una IA bien validada, utilizada por una persona con alfabetización digital, al servicio de un profesional que interpreta sus resultados. Solo así podremos construir un puente sólido entre la inteligencia artificial y la nutrición





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