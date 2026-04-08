Intensa Granizada Paraliza Municipios del Estado de México y Actualidad Política Mexicana

Una fuerte granizada afectó Tultitlán, Coacalco y Tultepec, causando congestionamiento vial y bajas temperaturas. Además, Sheinbaum celebra rescate en mina, Godoy niega fallas en el Interoceánico y se discuten posibles sanciones en Pemex. Senado ratifica a Roberto Velasco como canciller.

Un fenómeno meteorológico extremo azotó municipios del Estado de México, específicamente Tultitlán, Coacalco y Tultepec, donde una intensa granizada cubrió de blanco el paisaje. La granizada, que duró aproximadamente 30 minutos, provocó una drástica disminución de la temperatura, situándola entre los 8 y 10 grados Celsius.

Esta situación generó complicaciones significativas en la movilidad, afectando particularmente la importante vía José López Portillo, que sufrió un fuerte congestionamiento vehicular debido a la acumulación de granizo en la calzada, dificultando la visibilidad para los conductores. Además, otras avenidas clave como Avenida Dalias también experimentaron problemas de tráfico. Las colonias más afectadas por la granizada incluyeron Villa de las Flores, San Rafael, Unidad CTM, COCEM, Las Torres, San Pablo de las Salinas y Prados Sur, entre otras. La situación obligó a las autoridades a desplegar operativos para despejar las vías y garantizar la seguridad de los ciudadanos. El impacto de la granizada en la infraestructura y en la vida cotidiana de los habitantes fue considerable, evidenciando la fuerza de los fenómenos naturales y la necesidad de estar preparados ante eventos climáticos severos. La rápida respuesta de las autoridades y la coordinación entre los diferentes cuerpos de emergencia fueron cruciales para mitigar los efectos de la granizada y minimizar los riesgos para la población.\En otros temas noticiosos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó su apoyo a los mineros tras el rescate exitoso de un trabajador en la mina Santa Fe, destacando la labor del Ejército Mexicano en las tareas de rescate. Por otro lado, la senadora Ernestina Godoy abordó el tema del descarrilamiento del tren Interoceánico, asegurando que el incidente no fue provocado por problemas en la construcción de la vía y que esta cumple con las normativas establecidas. En cuanto a las implicaciones legales, se ha especulado sobre posibles sanciones, que podrían incluir desde el despido y multas millonarias hasta penas de cárcel, para la empleada de Pemex que fue anfitriona de una lujosa fiesta de XV años. Este caso ha generado un debate sobre la ética y la transparencia en el sector público. Asimismo, la jefa de gobierno, Sheinbaum, ha planteado la necesidad de una revisión científica exhaustiva sobre el fracking en México, proponiendo analizar las nuevas tecnologías de extracción de gas para determinar su viabilidad y sus posibles impactos ambientales.\Finalmente, el Senado de la República ratificó a Roberto Velasco como nuevo canciller. Velasco rindió protesta ante el Pleno del Senado, asumiendo así oficialmente el cargo de secretario de Relaciones Exteriores. La designación de Velasco es un paso importante en la política exterior de México. Mientras tanto, el gobierno continúa implementando medidas para enfrentar los desafíos económicos y sociales del país. El suceso de la granizada en el Estado de México es un recordatorio de la vulnerabilidad ante los fenómenos meteorológicos y la necesidad de una gestión eficaz de los riesgos. El conjunto de estas noticias refleja la diversidad de temas que preocupan a la sociedad mexicana, desde la seguridad vial y los eventos climáticos extremos hasta las decisiones políticas y los asuntos relacionados con la transparencia y la legalidad. Los ciudadanos se mantienen informados a través de diversos canales, incluyendo el canal de WhatsApp de EL UNIVERSAL, donde se difunden noticias relevantes, artículos de opinión y tendencias





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