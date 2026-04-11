Intensa Jornada de Boxeo en México: Fury en Netflix y Combates Imperdibles en TV Abierta

El sábado 11 de abril promete una intensa jornada de boxeo con acción en múltiples frentes. Desde combates en televisión abierta en México hasta la esperada pelea de Tyson Fury en Netflix, los aficionados tendrán diversas opciones para disfrutar del pugilismo.

Este sábado 11 de abril, el mundo del boxeo se viste de gala con una jornada repleta de acción y combates emocionantes. Aunque la presencia de figuras destacadas como Tyson Fury en el cartel ya genera expectativas, la ausencia de enfrentamientos de alto calibre que puedan captar la atención masiva de los aficionados es notable.

Sin embargo, México ofrece una variada oferta para los amantes del pugilismo, con opciones en televisión abierta, canales de paga y, cada vez más popular, plataformas de streaming como Netflix. La diversidad de opciones garantiza que los seguidores del boxeo tengan amplias posibilidades de disfrutar de sus peleas favoritas desde la comodidad de sus hogares, sin importar sus preferencias de acceso.\En México, la programación boxística se concentra principalmente en dos canales de televisión abierta y diversas plataformas de pago. Televisa y TV Azteca, compiten por captar la atención del público, ofreciendo funciones interesantes al finalizar la jornada futbolística de la Liga MX. Televisa, con sede en Chapultepec, enfoca sus esfuerzos en promover el talento nacional, mientras que TV Azteca, desde el Ajusco, apuesta por la transmisión de combates ya disputados, permitiendo a los espectadores revivir emociones pasadas. En el caso de TV Azteca, se retransmitirá el enfrentamiento entre Juan Francisco 'Gallo' Estrada y el japonés Tenshin Nasukawa, un combate que generó gran expectativa en su momento y que finalizó con la victoria del púgil nipón por decisión técnica. El horario para esta transmisión está programado para las 23:00 horas, tiempo del centro de México, desde el Kokugikan de Tokio. Por otro lado, Televisa transmitirá el combate entre Aarón Alameda y Yehison Cuello, que se llevará a cabo en el Gimnasio Municipal de Nogales, también a las 23:00 horas, en horario del centro de México, a través de su canal 5.\Además de la televisión abierta, los aficionados al boxeo en México tendrán la oportunidad de seguir la acción a través de canales de paga y plataformas de streaming. ESPN, que ya transmitió la pelea de 'Gallo' Estrada, continuará su cobertura con el enfrentamiento entre Vito Mielnicki y Omar Huerta desde el Boardwalk Hall de Nueva Jersey. La transmisión de este combate está programada para las 17:00 horas, tiempo del centro de México. La plataforma de streaming Netflix, por su parte, se suma a la fiesta pugilística con el esperado encuentro entre Tyson Fury y el ruso Arslanbek Makhmudov, desde el Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Esta función también incluirá el emocionante combate entre Conor Benn y Regis Prograis, dos boxeadores con un gran potencial. La transmisión de Netflix dará inicio a las 15:07 horas, tiempo del centro de México. En resumen, la oferta boxística para este sábado 11 de abril es amplia y variada, ofreciendo opciones para todos los gustos y preferencias. Los aficionados podrán disfrutar de combates emocionantes desde la comodidad de sus hogares, gracias a la diversidad de plataformas y canales disponibles





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