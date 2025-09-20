Head Topics

Intensas lluvias y fenómenos meteorológicos adversos afectarán a México: Alertas y recomendaciones

Lluvias IntensasCiclón Tropical MarioOnda Tropical 33
Diversos sistemas meteorológicos, incluyendo los remanentes del ciclón tropical Mario, una zona de baja presión y la onda tropical 33, provocarán lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en varias regiones de México. Se activan alertas en la Ciudad de México y se emiten recomendaciones a la población.

Se pronostican condiciones meteorológicas adversas en gran parte de México debido a la confluencia de varios sistemas, incluyendo los remanentes del ciclón tropical Mario, una zona de baja presión con potencial ciclónico y la onda tropical número 33. Estos fenómenos, combinados con el monzón mexicano, generarán lluvias intensas, vientos fuertes, oleaje elevado y la posibilidad de granizo y descargas eléctricas en diversas regiones del país.

Las autoridades han emitido alertas y recomendaciones a la población para minimizar riesgos y garantizar la seguridad.\En particular, se esperan precipitaciones significativas en el noroeste, occidente, centro y sureste del país. Durango y Sinaloa experimentarán lluvias intensas, mientras que Sonora, Chihuahua y Nayarit recibirán lluvias muy fuertes. Baja California y Baja California Sur también serán afectadas por lluvias fuertes. La zona de baja presión con potencial ciclónico impactará Jalisco con lluvias intensas, y Colima, Michoacán y Guerrero registrarán lluvias muy fuertes, acompañadas de vientos fuertes y oleaje elevado en las costas. Por su parte, la onda tropical 33 avanzará por la península de Yucatán, provocando lluvias intensas en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche y Quintana Roo. Tabasco, Yucatán y Quintana Roo serán azotados por lluvias muy fuertes, y el Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla, por lluvias fuertes. Además, se prevén chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala, así como lluvias fuertes en Tamaulipas. Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes también recibirán chubascos.\Para el día siguiente, se anticipa que la onda tropical 33 continúe generando lluvias muy fuertes a intensas en la península de Yucatán y el sureste del país. La zona de baja presión con potencial ciclónico podría evolucionar a ciclón en las próximas horas frente a las costas de Jalisco, intensificando las lluvias en esa región. Adicionalmente, el monzón mexicano dejará lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit. El noreste, centro y oriente del país también experimentarán chubascos y lluvias fuertes, acompañados de descargas eléctricas. En la Ciudad de México, se ha activado la alerta roja por lluvias fuertes y granizo en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. La alerta amarilla se mantiene en Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Milpa Alta. Las autoridades instan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, tomar precauciones ante las condiciones climáticas adversas y seguir las indicaciones de Protección Civil.\Diversas alcaldías en la Ciudad de México se encuentran en alerta por las intensas lluvias. Se han emitido avisos a la población para tomar precauciones. En otras noticias se informó sobre el retiro de pañales contaminados, y se dieron a conocer estudios sobre los primeros signos de Alzheimer. En adición, se reiteró información acerca de las lluvias y la onda tropical 33. El pronóstico del clima indica un aumento en las precipitaciones, por lo que las autoridades recuerdan a la ciudadanía que se mantengan informados y tomen las medidas necesarias para protegerse

