Intensificación de la ofensiva israelí en el Líbano: Más de 120 ataques aéreos y tensión en la frágil tregua

Israel lleva a cabo una de las campañas de bombardeo más intensas contra el sur del Líbano, con más de 120 ataques en un solo día, mientras Netanyahu anuncia la intensificación de la ofensiva contra Hezbolá. La tregua mediada por EE. UU. está al borde del colapso, la ofensiva ha causado decenas de muertes civiles y se busca crear una zona de amortiguación en territorio libanés. La escalada complica las negociaciones con Irán y genera alarma en Beirut.

Israel lanzó el martes más de 120 ataques aéreos contra el Líbano , en uno de los días de bombardeos más intensos de las últimas semanas, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , afirmó que su ejército estaba intensificando su ofensiva contra Hezbolá .

El alto el fuego negociado por Estados Unidos el mes pasado entre Israel y el movimiento islamista militante parece estar al borde del colapso total, lo que complica las negociaciones para poner fin de forma definitiva a la guerra con Irán. Teherán, que mantiene una estrecha relación con Hezbolá, ha indicado repetidamente que el fin de la ofensiva israelí en el Líbano es una condición para cualquier acuerdo con Washington.

El ejército israelí anunció que atacó 100 objetivos vinculados a Hezbolá en el sur del Líbano y la zona oriental del valle de Bekaa, incluyendo almacenes, centros de mando y puntos de observación que, según funcionarios israelíes, se utilizan para atacar a las tropas y a los residentes del norte de Israel. La agencia nacional de noticias del Líbano informó que al menos 10 personas, entre ellas mujeres y niños, murieron en un ataque contra la ciudad de Burj al-Shamali, en el sur del Líbano, mientras que otro ataque contra la aldea oriental de Mashghara dejó 12 muertos, entre ellos varios miembros de la misma familia.

Netanyahu afirmó en un comunicado que el ejército israelí estaba "operando con grandes fuerzas sobre el terreno y capturando y controlando zonas".

"Estamos reforzando la franja de seguridad para proteger a las comunidades del norte", dijo Netanyahu, en referencia a una zona de seguridad autoproclamada y ocupada por tropas israelíes a varios kilómetros dentro del sur del Líbano. Netanyahu, que se enfrenta a una dura batalla por la reelección a finales de este mes, está bajo presión para mostrar resultados contra Hezbolá, especialmente porque pocos de los objetivos aparentes de la guerra que Israel lanzó con Irán en febrero se han logrado.

En los últimos días, políticos y comentaristas en Israel han pedido a Netanyahu que ignore cualquier presión de Washington para limitar sus operaciones militares en el Líbano. En un artículo publicado en el periódico Maariv, Avi Ashkenazi pidió "oleadas de ataques sostenidos las 24 horas del día, utilizando cientos de aviones simultáneamente".

"La tierra en el Líbano debe temblar. Los residentes de Beirut, Tiro y Sidón deben permanecer en refugios, al igual que los residentes del norte se ven obligados a permanecer confinados en sus hogares", escribió. Hasta el momento, Beirut se ha librado de los ataques israelíes desde el inicio del alto el fuego, pero la posibilidad de una escalada de la ofensiva ha causado gran preocupación.

"Con solo decir unas pocas palabras en televisión, provoca pánico y hace que todos huyan de sus casas", dijo Tony Aboud en el bullicioso distrito de Hamra, en Beirut. "No sé qué va a pasar ni cuánto tiempo podremos vivir así". El miércoles se reportaron nuevos enfrentamientos en el sur del Líbano entre tropas israelíes y Hezbolá.

Hezbolá afirmó que sus combatientes se enfrentaron con fuerzas israelíes en una localidad al norte del estratégico río Litani, en el sur del Líbano, que constituye la actual frontera de facto del país, con amplias zonas al sur bajo control militar israelí. El ejército israelí ha ordenado a los residentes que no regresen a decenas de aldeas en la zona de amortiguación que pretende establecer entre cinco y diez kilómetros dentro del territorio libanés, donde sus tropas han estado destruyendo viviendas.

Un oficial militar israelí declaró que el ejército estaba "operando de manera selectiva más allá de la Línea de Defensa Avanzada para eliminar las amenazas directas a los ciudadanos del estado de Israel". En las últimas semanas, Hezbolá se ha jactado de estar utilizando nuevos drones de fibra óptica, que las tropas israelíes han tenido dificultades para interceptar, atacando a las fuerzas israelíes y a aldeas del norte de Israel.

Israel ha pedido a la población de la zona que no se reúna en grandes grupos. El miércoles, se activaron las sirenas antiaéreas en la zona de Shlomi, en la Galilea occidental, tras informes de infiltración de drones.

"Lo que esto nos exige ahora es aumentar los golpes, aumentar la intensidad. Los golpearemos con fuerza y sin piedad", dijo Netanyahu a principios de esta semana





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