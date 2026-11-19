El Servicio Meteorológico Nacional alerta sobre temperaturas de hasta -10°C y lluvias fuertes debido al frente frío 8 en varias regiones de México durante el fin de semana.

Las condiciones meteorológicas en México experimentarán un cambio drástico y significativo durante el fin de semana, marcando el inicio de una etapa de frío intenso que afectará a numerosas regiones del territorio nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una serie de alertas detalladas que advierten sobre la llegada del frente frío número 8, un sistema atmosférico que se aproximará al noroeste del país con gran fuerza. Este fenómeno no actuará de manera aislada, sino que interactuará con otros elementos clave como una vaguada y la corriente en chorro polar, generando un escenario complejo que traerá consigo temperaturas mínimas que podrían descender hasta los menos diez grados centígrados en algunas zonas serranas, junto con fuertes rachas de viento y precipitaciones de varying intensidad.

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El cronograma de impacto se desglosa a lo largo de los días viernes, sábado y domingo, cada uno con características específicas según la región. El viernes, el frente frío comenzará su incursión desde el noroeste, provocando vientos sostenidos y chubascos principalmente en Baja California. A medida que avance el sábado, el sistema penetrará más profundamente en el territorio, moviéndose lentamente por el noroeste y generando nuevas ráfagas de viento y lluvias aisladas que podrán ser intermitentes pero persistentes.

Evolución del Frente Frío 8 Durante el Fin de Semana

Para el domingo, la situación se intensificará considerablemente a medida que el frente se extienda sobre el norte del país. En esta fase, la interacción con un canal de baja presión y la entrada de humedad desde el océano Pacífico y el Golfo de México favorecerá la formación de chubascos y lluvias fuertes en el noreste y oriente del territorio, además de afectar significativamente al occidente, centro, sur y sureste del país, donde la probabilidad de precipitaciones aumentará notablemente.

Las temperaturas mínimas previstas para las madrugadas del fin de semana y el inicio de la semana siguiente revelan la severidad del evento climático, con descensos notables en las zonas serranas. En regiones como Chihuahua y Durango, se esperan temperaturas que fluctuarán entre los menos diez y los menos cinco grados centígrados, lo que representa un riesgo significativo para la salud y la infraestructura.

Valores de Temperatura Mínima en Regiones Serranas

Por otro lado, áreas como Baja California también enfrentarán valores cercanos a los menos cinco grados. En otras zonas montañosas que incluyen Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, las temperaturas mínimas se ubicarán entre cero y cinco grados centígrados.

Estas condiciones requieren que la población y las autoridades tomen las precauciones necesarias, especialmente en las comunidades más vulnerables expuestas al frío extremo y a la inestabilidad climática que traerán las próximas 48 a 72 horas.