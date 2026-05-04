Intenso incendio en Pensión Municipal de Juventino Rosas moviliza a bomberos y genera alerta en la comunidad

Un incendio en la Pensión Municipal de Juventino Rosas, Guanajuato, generó alarma en la comunidad. Los bomberos trabajaron durante horas para controlar las llamas, que se originaron posiblemente por una quema de pastizales. Las autoridades advierten sobre los riesgos de quemas al aire libre y piden precaución.

Juventino Rosas , Guanajuato. - La tarde del lunes, un intenso incendio en la Pensión Municipal desató la preocupación entre los habitantes del municipio, quienes pudieron observar una densa humareda que se elevaba en el horizonte.

La situación, que inicialmente generó pánico, fue rápidamente atendida por los cuerpos de emergencia, que trabajaron incansablemente durante varias horas para controlar el fuego. Los primeros reportes sugieren que el incendio pudo haber sido provocado por una quema de pastizales en las cercanías, lo que encendió la alarma en la comunidad.

A medida que las llamas se extendían a las instalaciones de la pensión, los vecinos no tardaron en alertar a las autoridades locales, quienes movilizaron rápidamente a los elementos de Bomberos. Gracias a la rápida intervención y la dedicación de los bomberos, el riesgo de propagación se logró mitigar. Los equipos de emergencia implementaron estrategias efectivas para controlar el fuego, realizando trabajos de enfriamiento y remoción de escombros que duraron varias horas.

Este esfuerzo conjunto no solo evitó que el incendio se expandiera a áreas adyacentes, sino que también garantizó la seguridad de los ciudadanos. Las autoridades han comunicado que, aunque el incendio ya se encuentra bajo control, se continuará vigilando la situación para prevenir cualquier eventualidad. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que se abstenga de realizar quemas al aire libre, especialmente en esta temporada, donde las condiciones pueden favorecer la propagación de incendios.

La Pensión Municipal, un lugar que alberga a personas de la tercera edad, afortunadamente no registró víctimas mortales ni heridos graves, aunque las pérdidas materiales son considerables. Los afectados han sido reubicados temporalmente mientras se evalúa el estado de las instalaciones y se determina la causa exacta del siniestro. La comunidad ha mostrado su solidaridad con los damnificados, ofreciendo apoyo y donaciones para ayudar en la reconstrucción





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