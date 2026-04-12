Intento de Asalto con Disparos en Autopista 150-D: Video Revela Peligro en Cumbres de Maltrata

Un video muestra un intento de asalto a un transportista en la autopista 150-D, en el tramo de las Cumbres de Maltrata. Sujetos armados intentaron detener el camión con señales y disparos. El incidente se suma a la preocupación por la inseguridad en la zona.

En las últimas horas, las redes sociales se han hecho eco de un video impactante que documenta un presunto intento de asalto a un transportista en la autopista 150-D, que conecta Orizaba con Puebla. La grabación, que ha generado gran preocupación entre los usuarios de la vía, muestra cómo un grupo de individuos, aparentemente armados, intentaron detener un tractocamión utilizando señales luminosas y, posteriormente, disparando contra el vehículo en movimiento.

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Los hechos, según la información preliminar, ocurrieron la noche del sábado en el peligroso tramo conocido como las Cumbres de Maltrata, en dirección al estado de Puebla. El video, difundido inicialmente a través de grupos de seguridad de WhatsApp de traileros y otros usuarios de la autopista, revela el modus operandi de los presuntos asaltantes. Un vehículo tipo Jeep de color blanco se detiene estratégicamente sobre el carril derecho, sirviendo como señuelo. Al rebasarlo por el lado izquierdo, el operador del tractocamión se percata de la presencia de cuatro sujetos apostados a la orilla de la carretera, portando armas y utilizando lámparas para hacer señales y obligar al transportista a detener su marcha.<\/p>

La tensión aumenta cuando uno de los individuos, portando un arma larga, acciona el gatillo contra el camión. Afortunadamente, el conductor, mostrando gran valentía y reflejos, logra esquivar el ataque y continúa su trayecto, evitando así el atraco. La rápida difusión del video ha provocado una inmediata reacción entre los usuarios de la autopista, quienes han expresado su preocupación y han instado a las autoridades a tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad en la zona.<\/p>

Este incidente se suma a una preocupante serie de reportes que señalan a la autopista 150-D como una zona de alto riesgo para el sector transportista. La problemática de los asaltos y robos a transportistas en esta ruta, que conecta importantes centros económicos y comerciales, ha persistido durante un tiempo considerable, a pesar de las denuncias y las peticiones de intervención por parte de los gremios y los usuarios. La falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades federales y estatales ha generado frustración y temor entre quienes dependen de esta vía para su trabajo.<\/p>

Aunque el video ha generado una alerta masiva, hasta el momento las autoridades no han emitido comunicados oficiales sobre detenciones de sospechosos o sobre la implementación de medidas adicionales para reforzar la seguridad en la zona. La ausencia de información oficial y la falta de acciones concretas solo contribuyen a aumentar la sensación de inseguridad y a socavar la confianza en las autoridades.<\/p>

La situación exige una respuesta inmediata y contundente por parte de las autoridades competentes, que incluya el aumento de patrullajes, la investigación de los hechos y la identificación y captura de los responsables. Es fundamental que se tomen medidas eficaces para proteger la vida y los bienes de los transportistas y demás usuarios de la autopista, y para evitar que incidentes como este se repitan en el futuro. La seguridad en las carreteras es un derecho fundamental y una condición indispensable para el desarrollo económico y social del país. La ciudadanía espera una respuesta a la altura de la gravedad de la situación, que restaure la confianza y garantice la seguridad en las vías de comunicación.<\/p>

Además del incidente en la autopista 150-D, el mismo día se reportó una explosión en un departamento ubicado en Rincón de Palma Real, Veracruz Puerto, que dejó siete personas heridas. Aunque no se han proporcionado detalles sobre las causas de la explosión ni sobre la gravedad de las lesiones de los afectados, este hecho pone de manifiesto la importancia de la seguridad en todos los ámbitos, tanto en las carreteras como en las zonas residenciales. Las autoridades locales han iniciado las investigaciones pertinentes para determinar las causas de la explosión y para brindar asistencia a las personas afectadas. Este tipo de incidentes, sumados a la inseguridad en las carreteras, resaltan la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad en todos los niveles y de garantizar la protección de la ciudadanía en todo momento.<\/p>





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