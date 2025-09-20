Inter Miami vs. DC United: Choque clave en la MLS con Messi en acción

La MLS regresa con un emocionante partido entre Inter Miami y DC United. Messi y las Garzas buscan asegurar un lugar en los Playoffs. Conoce horarios, canales y pronósticos de #RushBet para no perderte este crucial encuentro.

¡La MLS está de vuelta! Una nueva fecha de la Major League Soccer comienza este 20 de septiembre, y entre los emocionantes partidos de la cartelera sabatina, tendremos un encuentro estelar: Inter Miami contra DC United en el Chase Stadium. Lionel Messi y las Garzas se juegan tres puntos cruciales para ascender a los primeros cinco puestos de la Conferencia Este y asegurar su lugar en la zona de clasificación directa a los Playoffs.

Acompáñanos para conocer los horarios, los canales que transmitirán el partido en vivo y los pronósticos de #RushBet, para que no te pierdas ni un segundo de esta emocionante jornada futbolística. ¡Prepárense para una tarde llena de fútbol y emoción!\El Inter Miami, bajo la dirección de Mascherano, ha logrado superar su déficit de partidos y se encuentra actualmente en la sexta posición de la Conferencia Este, luego de conseguir su decimocuarta victoria, un impresionante 3-1 contra los Seattle Sounders. Si el equipo logra la victoria hoy, escalará al quinto lugar, acumulando 52 puntos y consolidando su posición en la lucha por los Playoffs. Por otro lado, el DC United, dirigido por René Weiler, ha tenido un desempeño menos favorable, registrando su tercer empate en los últimos cinco encuentros, tras un 1-1 contra el Orlando City, donde además, Lukas MacNaughton fue expulsado. Con solo cinco victorias, diez empates y quince derrotas, el equipo se ubica en el decimocuarto puesto del Este, enfrentando una situación complicada en cuanto a la clasificación. Este partido representa una oportunidad vital para el Inter Miami de consolidar su posición y para el DC United de buscar un resultado que les permita mantenerse con esperanzas en la temporada. La afición espera con ansias este enfrentamiento que promete grandes emociones.\El partido entre Inter Miami y DC United se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre de 2025, a las 17:30 horas (hora del centro de México), en el Chase Stadium de Miami, Florida. Los aficionados podrán disfrutar de la transmisión EN VIVO a través de MLS Season Pass en Apple TV. La expectación es alta, con el Inter Miami buscando afianzarse en la tabla y el DC United luchando por sumar puntos importantes. #RushBet ofrece los mejores pronósticos de apuestas deportivas para este encuentro, con momios que reflejan la expectativa. El Inter Miami CF tiene un momio de -286, el empate +430 y el DC United +650. Recuerda que los momios pueden variar constantemente antes y durante el partido, por lo que te recomendamos estar atento a las actualizaciones. No te pierdas este emocionante encuentro que promete goles, emoción y la mejor acción de la MLS. ¡Prepara tus snacks y únete a la pasión del fútbol





mediotiempo / 🏆 20. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

MLS Inter Miami DC United Lionel Messi Pronósticos

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Bills alarga su buen inicio al vencer a MiamiBills alarga su buen inicio al vencer a Miami

Leer más »

Aficionado del Manchester United pasará un año sin cortarse el cabello por 'culpa' de su equipoManchester United vive uno de sus peores momentos en su historia, pero un aficionado espera a que ganen cinco juegos seguidos para cumplir un reto

Leer más »

Gonzalo Piovi admitió estar desconcentrado mientras Cruz Azul negociaba su salida a Inter MiamiGonzalo Piovi estuvo muy cerca de dejar a Cruz Azul por el Inter Miami, sin embargo, no se concretó la operación

Leer más »

Thomas Müller envía mensaje a Lionel Messi antes de enfrentarlo en la MLSThomas Müller, admirador de Lionel Messi, le manda un mensaje de respeto antes de un posible enfrentamiento en la MLS. Reconoce a Messi como el mejor de la historia, pero advierte que buscará vencerlo, recordando sus duelos en Champions League y Mundiales.

Leer más »

Inesperado: esto fue lo que Anthony Martial no vio en Manchester United pero sí en RayadosAnthony Martial pasó por conferencia de prensa y reveló qué fue lo que vio en Rayados para aceptar la oferta de jugar en la Liga BBVA MX y sorprendió

Leer más »

Manchester United vs. Chelsea: horario y dónde ver el partido de la Premier League?El equipo de Amorim tendrá un gran reto en Old Trafford ante los Blues.

Leer más »