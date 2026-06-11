Interpol presenta adelantos de su nuevo álbum en México

La banda presenta en México los primeros adelantos de su nuevo álbum, 'This mirror weighs a ton', en una escucha privada sin celulares y con Daniel Kessler como anfitrión. El guitarrista viajó directo a la Ciudad de México desde Monterrey, tras tocar en Pa’l Norte.

La banda presentó en México los primeros adelantos de This mirror weighs a ton, su nuevo álbum, en una escucha privada sin celulares y con Daniel Kessler como anfitrión.

El guitarrista viajó directo a la Ciudad de México desde Monterrey, tras tocar en Pa’l Norte. Para escuchar en México el nuevo material de Interpol hubo que dejar la modernidad en la puerta y aceptar una condición poco común en tiempos de redes... guardar el secreto. La cita fue en Panoram Studios, en la Condesa.

Allí, un puñado de reporteros se reunió con el guitarrista Daniel Kessler para conocer un álbum todavía caliente, a sólo dos días de haber sido masterizado. Bajo la condición estricta de dejar los teléfonos celulares afuera para evitar filtraciones, se escucharon cuatro adelantos de This mirror weighs a ton, que saldrá el 28 de agosto y cuyo primer avance fue publicado el martes.

El álbum se siente diferente porque trabajaron de una manera distinta, aunque sigue siendo claramente un disco de Interpol. No intentaron convertirse en otra banda, siguen siendo ellos, con sus sensibilidades, pero abiertos a ideas. México significa todo. Tienen una base de fans maravillosa aquí y algunos de los momentos más importantes de su carrera han sucedido en este país.

En el material aparecen cuerdas, vientos, armonías vocales, guitarras acústicas y un diseño de sonido más experimental, sin que la banda abandone del todo la tensión sombría que la ha acompañado desde sus primeros discos. Uno de esos cortes es ‘This mirror weighs a Tton’, la canción que da título al álbum y que la banda lanzó como primer adelanto el martes junto con ‘See out loud’





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Interpol This Mirror Weighs A Ton Mexico Daniel Kessler Panoram Studios Condesa Pa’L Norte Zócalo New York Chinatown Lower East Side Guerra En Irán Banco Central Europeo Tasa De Interés

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Amazon México anuncia campaña para celebrar la fiebre de la justa deportiva en MéxicoLa compañía presentó una serie de gadgets y funciones personalizadas para la afición mexicana, una de las más apasionadas.

Read more »

Ponen Playera de México al Niño Dios en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de MéxicoEl Niño Dios fue vestido con el uniforme de la Selección Mexicana. Esta tradición de los mexicanos nació en el Mundial de 1970

Read more »

“Ninguna” Preocupación: Sheinbaum por Posibles Protestas en Inauguración del Mundial 2026La presidenta de México garantiza seguridad y destaca el aumento del turismo en México

Read more »

Sorprenden a Aguirre con dato en plena conferencia y lanza una promesaTodo listo para el debut de México ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Read more »