Interrupción de la Flotilla Global Sumud por la armada israelí y críticas por el trato a los activistas

El equipo legal de la flotilla Global Sumud denunció que la armada israelí está "supervisando activamente el proceso de traslado" de los activistas para garantizar su deportación segura y completa sin más demora. La organización Adalah criticó la operación, que incluye interceptaciones ilegales en aguas internacionales, tortura sistemática, humillación y detención arbitraria de activistas pacíficos, como una violación flagrante del derecho internacional.

Una persona levanta la mano mientras un barco de la armada israelí intercepta la Flotilla Global Sumud , el 18 de mayo de 2026. Foto: Vía ReutersEl equipo legal aseguró que está "supervisando activamente el proceso de traslado para garantizar que todos los activistas sean deportados de forma segura y completa sin más demora".

Adalah subraya que toda la operación, desde la interceptación ilegal en aguas internacionales hasta la tortura sistemática, la humillación y la detención arbitraria de activistas pacíficos, constituye una flagrante violación del derecho internaciona





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