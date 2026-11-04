Interrupción en Línea B Metro: Cortan servicio tras incendio en cableado

El Metro de la Ciudad de México suspende operaciones en la Línea B tras un incendio en el exterior. Personal técnico repara cables mientras el gobierno ofrece transporte alternativo gratuito.

Un incendio ocurrido en las inmediaciones de la infraestructura exterior de la Línea B del Metro de la Ciudad de México ha detonado una interrupción significativa en el sistema de transporte masivo. Este incidente ha generado daños directos en los sistemas eléctricos, obligando a las autoridades a suspender temporalmente el servicio ferroviario en varios tramos clave de la red.

Origen del corte y reparaciones en cableado

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) ha confirmado que el foco de atención se encuentra específicamente en la intersección de Oceanía-Deportivo Oceanía. En este punto exacto, personal altamente especializado está realizando intervenciones urgentes sobre el cableado fundamental que permite el funcionamiento de los trenes y los distintos sistemas de seguridad necesarios para la operación.

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Los trabajos técnicos consisten principalmente en el empalme del cableado eléctrico dañado. Esta labor implica la unión precisa de los conductores para restablecer tanto la conexión física como el suministro de energía eléctrica. Los cables en cuestión cumplen una función vital en la operación de la Línea B, ya que proporcionan la electricidad necesaria para la tracción de los trenes, además de alimentar los equipos electrónicos de señalización y pilotaje automático.

Estimaciones de tiempo y pruebas técnicas

Adrián Rubalcava, el director del Metro, ha estimado que los trabajos de reparación concluirían alrededor de las 18:30 horas. Sin embargo, es crucial destacar que la reanudación total de la operación dependerá estrictamente de la finalización y los resultados de las pruebas técnicas correspondientes, las cuales son indispensables para garantizar la seguridad.

De acuerdo con las aclaraciones del STC, no basta con concluir la reparación física de las conexiones eléctricas. Posteriormente, los especialistas deben realizar una serie de pruebas exhaustivas para comprobar que todos los sistemas funcionan correctamente y que existen condiciones completamente adecuadas para recuperar el servicio de pasajeros de manera segura.

Impacto en estaciones y alternativas de movilidad

Mientras continúan las reparaciones, la Línea B opera de manera parcial, utilizando únicamente el tramo de Buenavista a Oceanía. Por su parte, el recorrido entre Oceanía y Ciudad Azteca permanece suspendido, lo que afecta a las personas que utilizan las estaciones de esa zona para trasladarse entre la Ciudad de México y el Estado de México.

La estación Oceanía mantiene su importancia como punto de conexión estratégico, debido a que cuenta con correspondencia directa con la Línea 5 del Metro. Para reducir las afectaciones a la movilidad urbana, el Gobierno capitalino ha habilitado unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que ofrecen servicio gratuito entre Oceanía y Villa de Aragón, circulando en ambos sentidos.

En el Estado de México, la respuesta logística incluye la participación de patrullas municipales de Ecatepec y de la Secretaría de Seguridad estatal para apoyar los traslados de los usuarios. Además, los usuarios cuentan con otras alternativas gratuitas del Mexibús. Las autoridades mantienen todas estas opciones de transporte alternativo mientras concluyen las reparaciones y las pruebas técnicas necesarias para recuperar la operación de la Línea B del Metro en su totalidad.