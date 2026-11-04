Interrupción Línea B Metro CDMX por incendio y transporte gratuito RTP Mexibús

El Metro de la Ciudad de México suspende servicio en la Línea B tras un incendio que dañó cableado. RTP y Mexibús activan rutas gratuitas para mitigar el impacto en usuarios.

La Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en la Ciudad de México registró una interrupción parcial este miércoles debido a daños en su infraestructura eléctrica provocados por un incendio. El incidente obligó a suspender el servicio en once estaciones del tramo hacia el Estado de México, afectando directamente a miles de pasajeros que dependen de esta ruta para sus desplazamientos diarios.

Causa del colapso eléctrico en interestación

El director del Metro, Adrián Rubalcava, confirmó que las autoridades investigaron el origen del siniestro y determinaron que el fuego se habría originado en el exterior de las instalaciones ferroviarias. Se presume que la causa fue la quema de basura en las inmediaciones, lo cual afectó directamente el cableado de alimentación eléctrica ubicado en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía. Estos daños comprometieron los equipos necesarios para garantizar la circulación segura de los trenes en ese sector específico.

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Operación restringida entre Buenavista y Oceanía

Ante la imposibilidad técnica de operar con normalidad, el STC Metro estableció que los trenes circulan provisionalmente únicamente entre las estaciones Buenavista y Oceanía en ambos sentidos. Las estaciones Romero Rubio, Ricardo Flores Magón, San Lázaro, Morelos, Tepito, Lagunilla, Garibaldi y Guerrero permanecen operativas junto con las terminales mencionadas. Por el contrario, once estaciones del tramo que conecta con el Estado de México quedaron completamente fuera de servicio hasta nuevo aviso.

Alternativas de movilidad RTP y Mexibús

Para mitigar el caos en la movilidad urbana, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el Mexibús desplegaron unidades de transporte gratuito para apoyar a los usuarios afectados. Las unidades de RTP brindan apoyo específico en el tramo comprendido entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón, con el propósito estratégico de conectar a los pasajeros con las estaciones donde continúa la operación del Metro. Esta medida busca reducir las complicaciones de traslado para quienes residen en Ecatepec y otros municipios del Estado de México.

Impacto social y recomendaciones a usuarios

La suspensión del servicio tiene un impacto significativo en la población de Ecatepec y localidades vecinas que utilizan la Línea B como eje vertebral de su transporte. Los usuarios deben anticipar sus traslados y considerar tiempo adicional para llegar a sus destinos laborales o educativos. Se recomienda seguir estrictamente las indicaciones del personal en las estaciones y mantenerse atentos a los canales oficiales del Sistema de Transporte Colectivo para cualquier actualización operativa.

Reparaciones y horizonte temporal incierto

Hasta los primeros reportos de este miércoles, las autoridades no habían establecido un horario concreto para la reanudación total del servicio de la Línea B. El Metro advirtió que las labores de reparación de la infraestructura eléctrica podrían prolongarse durante toda la jornada laboral. Las cuadrillas trabajan intensamente para recuperar las condiciones de operación, pero la falta de un cronograma preciso obliga a los ciudadanos a planificar sus actividades con flexibilidad ante la posibilidad de más retrasos.