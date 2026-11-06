Intervención del Ueno Bank: La Crisis Financiera que Causa la Renuncia del Presidente Peña en Paraguay

La intervención del Ueno Bank por irregularidades bancarias desencadena una crisis política en Paraguay, forzando la renuncia del presidente Santiago Peña y afectando a millones de ahorristas.

La institución financiera Ueno Bank fue intervenida oficialmente por las autoridades reguladoras del Paraguay tras detectar graves deficiencias en su solvencia y operaciones crediticias. Este evento económico detonó una inestabilidad política inmediata que culminó con la renuncia del presidente Santiago Peña.

La intervención, anunciada el 3 de noviembre de 2026, restringió el acceso a los ahorros de miles de personas y desencadenó una crisis política que alcanzó al presidente Santiago Peña, quien anunció su renuncia este 5 de noviembre.

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Intervención y Resolución de Ueno Bank

El Banco Central del Paraguay (BCP) ejecutó el procedimiento de resolución de Ueno Bank el 3 de noviembre de 2026 debido a una insuficiencia de solvencia inferior al 50% del mínimo requerido. La calificadora FIX SCR identificó en su revisión regulatoria operaciones crediticias con empresas vinculadas al grupo controlador que no habían sido reveladas oportunamente.

Además de las irregularidades crediticias, se encontraron deficiencias documentales significativas en la gestión de los activos de la entidad. Estas falencias estructurales evidenciaron un riesgo sistémico para la economía nacional y justificaron la medida extrema de intervención.

El Grupo Vázquez y Federico Miguel Vázquez

Federico Miguel Vázquez Villasanti, de 36 años, es el presidente del Grupo Vázquez y fundador de Ueno Bank, donde también ocupaba cargos directivos clave. Su legado empresarial comenzó dentro de un conglomerado familiar con antecedentes que se remontan a mediados del siglo XX.

Por parte materna, su abuelo Miguel Jacobo Villasanti abrió un taller mecánico en Asunción en 1945, negocio que dio origen a Cóndor, empresa vinculada con la representación de Mercedes-Benz en Paraguay. Por la rama paterna, su padre, Víctor Hugo Vázquez, fundó Credicentro en 1984, compañía dedicada a los servicios financieros.

Vázquez continuó ese legado mediante una estrategia enfocada en la tecnología y la digitalización bancaria. Realizó estudios en INCAE Business School, IAE Business School, Universidad de Miami, Harvard y Singularity University. Su objetivo era transformar el negocio financiero familiar en un conglomerado tecnológico con presencia regional.

Estructura Accionaria y Activos del Conglomerado

En abril de 2026, la estructura accionaria del Grupo Vázquez mostraba que el empresario concentraba el 75.94% del capital y el 94.02% de los derechos de voto. El conglomerado reunía 28 empresas distribuidas en seis áreas de negocio, con actividades en banca, seguros, tecnología, turismo, bienes raíces y medios de comunicación.

Las compañías vinculadas al grupo incluían Ueno Bank, Ueno Seguros, Ueno Casa de Bolsa, Itti, Pagopar, Hendyla y Uela. La expansión permitió que el grupo alcanzara una plantilla superior a seis mil trabajadores.

Crecimiento Acelerado y Activos Públicos

Ueno Bank surgió como una propuesta de servicios financieros digitales que buscaba facilitar el acceso a cuentas, tarjetas y créditos mediante una aplicación móvil. Su crecimiento fue acelerado y estuvo acompañado por una estrategia publicitaria que incluyó patrocinios deportivos y promociones.

La institución llegó a reunir aproximadamente tres millones de usuarios, una cifra considerable para un país con poco más de seis millones de habitantes. También administraba alrededor de 850 millones de dólares correspondientes a depósitos de organismos públicos.

Estos depósitos incluyeron recursos relacionados con el Instituto de Previsión Social. La magnitud de los fondos públicos bajo gestión privada aumentó la gravedad de la crisis al descubrirse la insolvencia de la entidad.

Impacto en los Ahorros y la Política Nacional

La intervención provocó restricciones inmediatas en el acceso a los ahorros de miles de personas. Estas restricciones económicas afectaron directamente la confianza de los ciudadanos y los mercados.

La crisis política alcanzó al presidente Santiago Peña, quien anunció su renuncia el 5 de noviembre de 2026 como consecuencia directa de la gestión de la intervención bancaria.

Vázquez planteó la posibilidad de convertir a Paraguay en sede de su primer unicornio empresarial. Sin embargo, el proyecto financiero comenzó a enfrentar cuestionamientos por la relación entre las empresas del grupo y las operaciones de Ueno Bank.

La situación actual deja un vacío regulatorio y financiero que requiere una resolución inmediata por parte del estado paraguayo para estabilizar la economía y proteger los depósitos restantes de la población.