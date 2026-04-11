Intrigas y poder: El contexto de la supresión de la Compañía de Jesús en el siglo XVIII

Un análisis detallado de las maniobras políticas y religiosas que llevaron a la supresión de la Compañía de Jesús en el siglo XVIII, revelando la influencia de los monarcas y la lucha de poder entre el Estado y la Iglesia.

Ante las expulsiones de orden nacional, dada la aversión a la Compañía de Jesús por parte de los monarcas Luis XV de Francia y Carlos III de España, y considerando la supresión de la Compañía por el Papa Clemente XIV, un análisis profundo revela una intrincada red de intrigas política s y religiosas.

Tras la muerte de Clemente XIII en febrero de 1769, las potencias europeas, especialmente los Borbones, buscaron activamente influir en el cónclave papal para asegurar la elección de un pontífice que favoreciera sus intereses, concretamente, la supresión de los jesuitas. Este esfuerzo se orquestó a través de un grupo de cardenales conocido como “de las coronas”, que se oponía a los “zelanti”, defensores de la Compañía. Las maniobras políticas fueron decisivas para la elección del nuevo papa y la posterior supresión de la Compañía, evidenciando el poder del Estado sobre la Iglesia en la época. \Las sesiones del cónclave de ese mismo año fueron cruciales, resultando en la eliminación preliminar de cardenales considerados pro-jesuíticos, la retirada del apoyo a la Compañía por la Corte de Viena, y el alejamiento de figuras clave como los cardenales Albani y Fantuzzi. La presión de los monarcas, especialmente de Carlos III, fue determinante. La elección de Vincenzo Antonio Ganganelli, un franciscano de Rimini, con el nombre de Clemente XIV, no fue casualidad. Las potencias se aseguraron de que el elegido se comprometiera a suprimir la Compañía, convirtiéndolo en un rehén de sus intereses. A pesar de que Clemente XIV intentó inicialmente medidas menos radicales, la presión de España, liderada por su embajador José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca, fue implacable. La supresión final se materializó con el Breve 'Dominus ac Redemptor' del 21 de julio de 1773, un acto que el Papa intentó minimizar en solemnidad para restarle valor doctrinal. \La historia de la supresión de la Compañía de Jesús revela una época de intensa lucha de poder entre la Iglesia y el Estado. La influencia de las potencias, la ambición política y la persecución religiosa se entrelazan en una narrativa compleja y sombría. La elección de Clemente XIV y su posterior decisión de suprimir la Compañía, son el resultado de una compleja y meticulosa estrategia política. El breve papal, emitido en circunstancias poco solemnes, simboliza la culminación de años de presión y la victoria de los intereses de los monarcas. La elección del Papa y el proceso que llevó a la supresión de la Compañía de Jesús, fueron marcados por maniobras secretas y compromisos. La frase, “cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras”, usada por Alfonso VI en “El Cantar del Mío Cid” ilustra la trascendencia de estos hechos. Este proceso, impulsado por intereses políticos y económicos, tuvo consecuencias profundas para la Iglesia y la sociedad de la época, dejando una huella indeleble en la historia de la Compañía de Jesús y las relaciones entre el poder secular y el eclesiástico





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