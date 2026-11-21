La Ciudad Judicial de Coatzacoalcos suspende labores este miércoles 18 de noviembre por inundaciones. El OAJV desvía casos urgentes a Minatitlán debido a las lluvias del frente frío 6.

La Ciudad Judicial de Coatzacoalcos se encuentra totalmente inoperativa por segundo día consecutivo. Esta interrupción en las actividades normales se debe a las intensas lluvias provocadas por el frente frío número 6, las cuales han anegado las instalaciones del complejo. La situación impide el desarrollo regular de las labores administrativas y judiciales en la región.

Suspensión de labores por OAJV

El Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de Veracruz (OAJV) confirmó oficialmente que el miércoles 18 de noviembre fue declarado día inhábil. Esta decisión responde a la persistencia de las inundaciones que mantienen las instalaciones anegadas. No existen condiciones de seguridad o accesibilidad para reanudar las operaciones del complejo judicial en Coatzacoalcos durante esta jornada.

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La determinación del OAJV afecta directamente a múltiples áreas dentro del edificio. Los juzgados de primera instancia en materia penal, familiar y laboral quedan suspendidos. Asimismo, las oficinas administrativas que operan en este complejo judicial deben mantener su cierre hasta que se restauren las condiciones normales.

Desvío de casos urgentes a Minatitlán

Las autoridades judiciales implementaron un protocolo de contingencia para atender los asuntos urgentes. Para evitar que los casos críticos queden sin atención legal, se estableció que los procedimientos penales serán canalizados al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Minatitlán. Este traslado asegura la continuidad del derecho a la defensa en materia criminal.

De manera paralela, los asuntos urgentes de carácter familiar serán atendidos en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. Esta jurisdicción se encuentra ubicada en el mismo distrito judicial que el complejo afectado. El objetivo es garantizar que las familias puedan acceder a la justicia durante la emergencia climática.

El comunicado oficial del Órgano de Administración Judicial destaca que las afectaciones por las lluvias persisten. La falta de condiciones adecuadas en Coatzacoalcos dificulta severamente el desarrollo normal de las actividades oficiales. Los ciudadanos deben esperar nuevas instrucciones antes de acercarse a las oficinas cerradas para trámites no urgentes.