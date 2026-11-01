Inundaciones en San José del Cabo dejan 356 evacuados del IMSS y 12 rescates

Lluvias intensas inundaron la Unidad de Medicina Familiar 6 del IMSS en San José del Cabo, Baja California Sur; 356 personas fueron evacuadas y Bomberos realizó 12 rescates.

Al menos 350 personas fueron rescatadas de la Unidad de Medicina Familiar número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS), en el centro de San José del Cabo, Baja California Sur, debido a las inundaciones provocadas por las intensas lluvias registradas este viernes. El Departamento de Bomberos de San José del Cabo informó que desplegó un operativo de emergencia en distintos puntos de la ciudad, donde realizó 12 rescates efectivos mediante brigadas de búsqueda y rescate, además de la intervención en las instalaciones del IMSS.

Los trabajos se concentraron en las zonas de Costa Azul, Santa Rosa, el arroyo Ricardo Flores Magón y El Tildillo, donde las lluvias causaron acumulaciones de agua y corrientes que representaron riesgos para la población. La corporación de Bomberos movilizó a 60 elementos y diversas unidades de rescate, en coordinación con personal de Protección Civil, Seguridad Pública, Cruz Roja Mexicana y otras dependencias gubernamentales.

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Inundaciones y rescates en San José del Cabo

Las lluvias copiosas que han afectado al municipio durante esta jornada han provocado crecidas de arroyos, inundaciones y dificultades para circular por distintas vialidades, principalmente en San José del Cabo y Cabo San Lucas. Ante la persistencia de las precipitaciones, los cuerpos de emergencia exhortaron a la población a evitar desplazamientos que no sean indispensables, no intentar cruzar arroyos y mantenerse alejada de las zonas inundadas.

El Ayuntamiento de Los Cabos informó que, ante estas condiciones, el servicio de transporte en la localidad de San José del Cabo tuvo que ser suspendido por la crecida de arroyos. En tanto, en Cabo San Lucas, las rutas continúan operando, pero con retrasos e intermitencias. El transporte federal fue reactivado y se permiten los traslados por la carretera transpeninsular, aunque las autoridades recomendaron extremar precauciones, anticipar tiempos de traslado y evitar desplazamientos si no son realmente necesarios, pues las lluvias persistirán.

Evacuación de 356 personas en la UMF 6 del IMSS

La Unidad de Medicina Familiar No. 6 de San José del Cabo fue evacuada este viernes tras las lluvias intensas, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Según el organismo, el agua superó las barreras de contención de 1.20 metros de la unidad e ingresó a sus instalaciones, por lo que se activaron los protocolos de seguridad y se llevó a cabo la evacuación total de la unidad. En total se evacuó de manera ordenada a 356 personas, entre derechohabientes y trabajadores.

Zoé Robledo explicó que de los dos pacientes que se encontraban en el área de Urgencias, uno fue dado de alta a su domicilio y una paciente fue trasladada al Hospital General de Zona No. 38 del IMSS para continuar su atención. Además, indicó que la evacuación contó con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y se coordinó con autoridades de Protección Civil estatal y municipal.

Como medida preventiva, se suspendieron los servicios en la UMF No. 6. El IMSS señaló que seguirá informando oportunamente sobre la reanudación de los servicios y reiteró que su prioridad es la seguridad de su población derechohabiente y de su personal. Horas antes, el director general del IMSS informó que, al presentarse la inundación, se activaron protocolos de seguridad, se cerraron compuertas y hubo un despliegue de brigadas de conservación. Garantizó que la evacuación se trató de una medida preventiva para proteger a los pacientes.

Contexto electoral en Hidalgo y licitación del IEEH

En otro tema, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) afirmó que no tiene contemplado cancelar la licitación prevista para la organización de los próximos comicios, pese a la controversia por los contratos otorgados a la empresa Cajas Graf, S. A. de C. V., durante administraciones anteriores. De acuerdo con la vocería del organismo, encabezado por la consejera presidenta María Magdalena González Escalona, únicamente se tiene programada una licitación, cuyo procedimiento no ha sido cancelado.

Sin embargo, su realización depende de una ampliación presupuestal que el instituto gestiona ante el Congreso del Estado, debido a que inicialmente no fueron aprobados los recursos necesarios. Se precisó que esta contratación es prioritaria para los preparativos electorales, aunque el instituto deberá contar con suficiencia presupuestal antes de iniciar el procedimiento. Por ello, permanece a la espera de que se autoricen los recursos adicionales solicitados. Respecto a los contratos con Cajas Graf, en documentos oficiales del órgano electoral se señala que las contrataciones corresponden a 2021 y 2022, durante una administración anterior y para procesos electorales pasados.