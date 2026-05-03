Inundaciones y desbordes de coladeras en Toluca tras intensas lluvias; autoridades activan protocolos de emergencia

Las fuertes lluvias registradas en Toluca y municipios cercanos provocaron inundaciones y desbordes de coladeras, lo que llevó a las autoridades a activar protocolos de emergencia para proteger a la población y minimizar los daños. Se emitieron alertas preventivas y se recomendó a la ciudadanía conducir con precaución.

Las recientes lluvias torrenciales que azotaron la región durante aproximadamente una hora generaron graves inundaciones y el desborde de coladeras en diversos puntos del municipio de Toluca , lo que obligó a las brigadas operativas del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca a movilizarse de manera inmediata para atender las afectaciones y prevenir mayores daños entre la población.

Las cuadrillas se desplegaron en distintas zonas de la capital mexiquense con el objetivo principal de salvaguardar la integridad de las y los toluqueños tras las intensas precipitaciones registradas durante la tarde-noche. Las autoridades informaron que los trabajos se centraron en responder a los encharcamientos y posibles complicaciones derivadas del temporal, al tiempo que se mantiene un constante monitoreo en las vialidades y áreas más vulnerables de la zona.

Además de Toluca, el Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) del Estado de México emitió una alerta preventiva para municipios cercanos como Zinacantepec y Metepec, donde las lluvias podrían provocar pavimento mojado, reducción de visibilidad y riesgos para los automovilistas. Las autoridades hicieron un llamado oficial a la ciudadanía para que conduzca con precaución, encienda las luces de sus vehículos, aumente la distancia de seguridad con otros autos, evite distracciones al volante y, en caso de cualquier emergencia, comuníquese de inmediato al número de emergencias 911.

Las fuertes precipitaciones no solo afectaron la movilidad en las carreteras, sino que también generaron preocupaciones en las comunidades locales debido a los posibles daños en infraestructura y viviendas. Los equipos de emergencia trabajaron sin descanso para desalojar áreas inundadas, limpiar coladeras obstruidas y garantizar el flujo adecuado del agua pluvial.

Mientras tanto, los meteorólogos advirtieron que las condiciones climáticas podrían persistir en los próximos días, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades para minimizar los riesgos asociados a este tipo de eventos naturales





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