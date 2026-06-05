INVEA implementará operativos especiales durante la Copa Mundial 2026

El Instituto de Verificación Administrativa de la CDMX anuncia operativos de verificación y sensibilización para establecimientos y transporte público durante el Mundial 2026, con 100 elementos y 36 vehículos.

El Instituto de Verificación Administrativa ( INVEA ) de la Ciudad de México anunció la implementación de operativos especiales de verificación y sensibilización dirigidos a establecimientos mercantiles y unidades de transporte público concesionado, en el contexto de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Los operativos contarán con la participación de 100 elementos especializados en funciones de verificación, organizados en distintas células operativas, así como 36 vehículos institucionales. El personal realizará recorridos preventivos diarios en horarios de alta actividad comercial y de movilidad para informar a propietarios, encargados de negocios y operadores de transporte sobre la importancia de mantener vigente y en regla la documentación requerida por la normatividad.

Las actividades iniciarán el 6 de junio y se extenderán de manera continua hasta una semana después de la finalización del Mundial. Los recorridos se concentrarán principalmente en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, el Centro Histórico y otros corredores turísticos con alta afluencia de visitantes. El INVEA señaló que, además de estas acciones extraordinarias, continuará con sus operativos permanentes en las 16 alcaldías de la capital.

En materia de movilidad, se instalarán células fijas de personal verificador en puntos estratégicos para reforzar las inspecciones al transporte público concesionado. Las revisiones estarán enfocadas en verificar las condiciones físico-mecánicas de las unidades y la vigencia de la documentación necesaria para prestar el servicio, con especial atención a las rutas que conectan con el estadio sede. La dependencia informó que los operativos tendrán un enfoque principalmente preventivo y de orientación.

No obstante, indicó que, en caso de detectar irregularidades en unidades de transporte o establecimientos que representen riesgos para la seguridad o el orden público, se podrán aplicar medidas cautelares y suspensiones conforme a la legislación vigente. Entre las conductas sujetas a revisión se encuentran la operación de establecimientos irregulares, la realización de fiestas clandestinas, situaciones de sobrecupo y la venta de bebidas alcohólicas en envase abierto en tiendas de autoservicio o a personas menores de edad.

El INVEA indicó que las personas interesadas en obtener información sobre sus servicios y procedimientos pueden acudir al área de Atención Ciudadana, ubicada en la colonia Noche Buena, alcaldía Benito Juárez. Además, se habilitarán canales digitales para atender dudas y reportes durante el periodo del Mundial.

La dependencia reiteró su compromiso con la seguridad y el orden en la Ciudad de México durante este evento de talla internacional, y pidió la colaboración de la ciudadanía y los sectores involucrados para cumplir con las disposiciones legales. Los operativos también incluirán labores de difusión en medios y redes sociales para alcanzar a un mayor número de establecimientos y transportistas.

Con estas medidas, el INVEA busca garantizar que tanto los visitantes nacionales como internacionales disfruten de un entorno seguro y ordenado durante la Copa del Mundo





LaCronicaDeHoy / 🏆 34. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Mundial 2026 INVEA Verificación Transporte Público Establecimientos Mercantiles

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Histórico: la selección que jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con 25 extranjerosLa oficialización de las plantillas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó al descubierto datos llamativos sobre los convocados de una selección

Read more »

Estas 2 figuras de Argentina podrían perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por lesiónEl seleccionado argentino vive momentos de tensión ya que podría perder a dos jugadores determinantes para la justa mundialista

Read more »

La Mañanera de Sheinbaum: Gobierno busca legado deportivo tras Mundial 2026 (04/06/2026)Más de 3 mil acciones de salud, 1,200 canchas y mejoras migratorias avanzan en el país.

Read more »

Mundial 2026: INVEA implementara operativo a comercios y transporte para verificar documentaciónEl dispositivo comenzarán el sábado 6 de junio y concluirá hasta una semana después de la Copa Mundial de Fútbol

Read more »