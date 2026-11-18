El gobernador Alejandro Armenta Mier y Pemex iniciaron la reconstrucción del Camino a La Resurrección con una inversión de 120 millones de pesos para cerrar un rezago de 70 años.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y César Raúl Ojeda Zubieta, gerente de Responsabilidad Social de Petróleos Mexicanos (Pemex), inauguraron este martes la fase inicial de la reconstrucción y modernización del Camino a La Resurrección. Esta infraestructura de seis kilómetros en la capital estatal representa una inversión directa de 120 millones de pesos, diseñada para atender un rezago vial acumulado durante aproximadamente 70 años en la zona norte de Puebla capital.

Entrega de maquinaria y materiales estratégicos

Petróleos Mexicanos entregó 10 mil toneladas de cemento asfáltico AC-20, un camión de desazolve tipo Vactor y un primer paquete de maquinaria pesada para garantizar el avance de la obra. César Raúl Ojeda Zubieta precisó que los apoyos federales también incluyen una barredora y una pavimentadora, además de anunciar la entrega de seis mil toneladas adicionales de AC-20 para respaldar las labores viales en la entidad.

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El mandatario estatal explicó que esta intervención técnica mejora significativamente la movilidad y conectividad de las comunidades del norte de Puebla capital. La colaboración interinstitucional se ha fortalecido tras lograr la recuperación de 3.5 millones de litros de combustible en conjunto con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina y las autoridades de seguridad locales.

Expansión de la capacidad de pavimentación

Alejandro Armenta Mier destacó que la estrategia operativa de Puebla ha permitido pasar de ocho módulos de maquinaria a 14 trenes de pavimentación en operación actual. Esta expansión incluye cinco unidades más en proceso de licitación para alcanzar un total de 19 trenes el próximo año, una medida que permite reducir hasta en 60 por ciento los costos de pavimentación pública.

José Manuel Contreras, secretario de Infraestructura estatal, detalló que el Camino a La Resurrección abarca seis kilómetros desde la calle 110 Oriente hasta su conexión con el Camino a San Miguel Canoa. La intervención cubrirá 60 mil 599 metros cuadrados e incluirá trabajos integrales de fresado, carpeta asfáltica, banquetas, guarniciones, muros de contención, drenaje pluvial, señalamiento y alumbrado público.

Impacto directo en millones de habitantes

La obra conecta las comunidades de La Resurrección, San Miguel Canoa y San Sebastián Aparicio, además de mejorar el acceso al ecoparque La Malinche. José Manuel Contreras reportó que en 2025 se intervinieron 33 vialidades con 146 kilómetros y cinco mil calles en beneficio de 1.7 millones de habitantes, mientras que en 2026 se trabaja con 13 trenes en 100 vialidades con impacto para 2.6 millones de personas.

Miguel Zapotitla, presidente auxiliar de La Resurrección, junto con habitantes como Catalina Sebastian Ramos Santa Bárbara, Guillermina Pérez Potrero, Marcelino López García y Micaela Manzano, agradecieron la concreción de esta demanda esperada durante siete décadas. El acto contó con la presencia de legisladores federales y locales, la fiscal general Idamis Pastor y la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García.