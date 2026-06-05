Inversión fija bruta de México cae 3,1 % en marzo y se prolonga la debilidad estructural

La inversión fija bruta mexicana registró una disminución del 3,1 % anual en marzo, impulsada por la caída en construcción y maquinaria. Analistas vinculan el deterioro a la percepción de debilidad del Estado de derecho y a la incertidumbre comercial con EE. UU., mientras que la inversión pública aporta un leve contrapeso. Un leve repunte en junio no logra revertir la tendencia acumulada.

La inversión fija bruta experimentó una caída del 3,1 % a tasa anual en el mes de marzo, una contracción que se prolonga ya por diecinueve meses consecutivos.

El descenso se debió principalmente a la disminución del gasto en construcción y en la compra de maquinaria y equipo, sectores que registraron caídas del 3,2 % cada uno, según el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dentro del segmento de la construcción, la inversión residencial se desplomó un 8,4 %, mientras que la no residencial mostró una leve expansión del 2,4 %.

En el apartado de maquinaria y equipo, la pérdida se originó tanto en la contracción de la inversión en bienes nacionales -un retroceso del 7,3 %- como en la disminución de la compra de bienes importados, que cayó un 1,6 %. La adquisición de equipos de transporte nacionales cayó un 13,1 % y la de maquinaria, equipo y demás bienes un 1,5 %.

Por su parte, la compra de equipos de transporte importados aumentó un 6,4 %, aunque la compra de maquinaria y demás bienes importados se redujo un 2,2 %. Los analistas atribuyen este panorama negativo a la percepción de un deterioro del Estado de derecho en México y a la incertidumbre que genera la relación comercial con Estados Unidos.

Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, señaló que esta combinación de factores está frenando la inversión privada, la cual registró una caída del 4,8 % en el periodo, mientras que la inversión pública creció un 6,8 %. En construcción, la inversión privada disminuyó un 1,5 % y la pública aumentó un 7,4 %; en maquinaria y equipo, la inversión privada se desplomó un 8,2 % frente a un crecimiento del 5,8 % de la inversión pública.

Gerónimo Ugarte Bedwell, economista jefe de Valores Mexicanos Casa de Bolsa, advirtió que, de no revertirse esta tendencia, la capacidad productiva del país podría verse gravemente limitada, creando un escenario de estancamiento vulnerable a choques externos. Sin embargo, el tercer mes del 2026 mostró una ligera mejoría: la inversión fija bruta creció un 0,4 % respecto a febrero y, al desestacionalizar los datos, se observó un incremento del 3,1 % en la compra de maquinaria y equipo, aunque la construcción siguió contrayéndose un 2,4 %.

En el ámbito de la maquinaria y equipo, la compra de bienes nacionales subió un 1,8 %, con un 0,4 % en equipos de transporte y un 3,7 % en maquinaria, equipo y otros bienes. La inversión en bienes importados también registró un avance del 3,3 %, impulsada por un notable 13,1 % en la compra de equipos de transporte y un 2,9 % en maquinaria y otros bienes.

A pesar de este repunte puntual, el retroceso acumulado en el primer bimestre del año fue del 1,91 %, según series ajustadas por estacionalidad. Siller Pagaza destacó que, si bien el aumento mensual de la inversión en maquinaria y equipo es una noticia alentadora, aún resulta insuficiente para compensar las caídas de los meses anteriores y podría tratarse simplemente de un rebote temporal.

En el sector de la construcción, la tendencia a la baja continuó por tercer mes consecutivo, registrando la mayor caída mensual desde octubre de 2024; la inversión residencial disminuyó un 5,4 % y la no residencial apenas creció un 0,4 %. En conjunto, los datos confirman la persistente debilidad de la inversión en México y ponen en relieve la necesidad de políticas que restituyan la confianza empresarial y estabilicen el entorno jurídico y comercial del país





LaRazon_mx / 🏆 13. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inversión Fija Construcción Maquinaria Y Equipo Estado De Derecho Incertidumbre Comercial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Carta de AMLO a Trump divide las redes sociales: analistas ven 'señal de preocupación'En su misiva, López Obrador respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum y acusó a funcionarios de EU de intentar debilitar a Morena

Read more »

México ofrecerá una amplia oferta turística durante la Copa Mundial 2026; lanzan aplicación móvil 'México Invita'Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, dijo que en el apartado “Conoce México” se tienen 290 rutas para el aficionado, donde el turista mexicano e internacional podrá conocer todo el país

Read more »

Caída de la inversión fija bruta en México durante el primer trimestre de 2026La inversión fija bruta en México registró una disminución del 2.97% anual en el primer trimestre de 2026, sumando dos años consecutivos de caídas. El componente de maquinaria y equipo sufrió un desplome del 6.50%, su peor nivel en seis años, afectado por descensos tanto en el origen nacional como importado. La inversión privada cayó 4.42% mientras que la pública aumentó 6.60%. En marzo, la inversión total creció 0.39% mensual, impulsada por maquinaria y equipo, aunque la construcción residencial descendió 5.37%.

Read more »

Pese a incertidumbre, México se perfila para capitalizar una 'segunda ola' de nearshoring: analistasAnte la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), México se perfila para capitalizar una 'segunda ola' de relocalización industrial (nearshoring), pese a la “nube” de incertidumbre regulatoria y fiscal que frena el ritmo de las inversiones, coincidieron líderes de la industria manufacturera...

Read more »