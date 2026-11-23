La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció una inversión de 14,306 millones de pesos para mejorar infraestructura educativa y apoyar a estudiantes en 628 planteles.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, reveló que su administración ha canalizado más de 14,300 millones de pesos hacia la mejora de la infraestructura de las escuelas públicas y el apoyo directo a la población estudiantil de la capital durante los primeros dos años de su mandato. Este anuncio se realizó en el contexto de la entrega de recursos al programa "La Escuela es Nuestra‐Mejor Escuela 2026", con el objetivo explícito de transformar todas las instituciones educativas del territorio capitalino.

Al presidir el acto de entrega de tarjetas electrónicas a representantes de 628 planteles educativos ubicados en las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, Clara Brugada Molina detalló la estructura financiera detrás de esta iniciativa. La mandataria capitalina señaló que la meta fundamental es garantizar que cada escuela se convierta en el mejor espacio público, actuando como el corazón de la comunidad y asegurando condiciones óptimas para niñas, niños y jóvenes.

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Desglose de Inversión en Becas y Programas Alimentarios

El presupuesto total de 14,306 millones de pesos incluye una partida significativa destinada a programas de bienestar estudiantil. El programa Mi Beca para Empezar ha recibido 7,491 millones de pesos, recursos que benefician específicamente a alumnas y alumnos de nivel preescolar y primaria, asegurando su acceso inicial a la educación formal sin barreras económicas inmediatas.

Para el nivel de secundaria, se han destinado mil 979 millones de pesos exclusivamente para la adquisición de uniformes y útiles escolares. Este apoyo financiero se complementa con la Beca Rita Cetina, impulsada por el Gobierno de México, la cual busca que los jóvenes de la capital puedan continuar sus estudios superiores o de nivel medio superior sin interrupciones por problemas de financiamiento.

La seguridad nutricional también recibe una atención prioritaria a través del Programa de Desayunos Escolares, al cual se han asignado mil 797 millones de pesos. Esta inversión busca combatir la deserción escolar y mejorar el rendimiento académico mediante una alimentación adecuada durante la jornada escolar, reconociendo que el hambre es un obstáculo crítico para el aprendizaje efectivo.

Mantenimiento de Infraestructura y Modernización Tecnológica

La parte dedicada a la infraestructura física del programa "La Escuela es Nuestra-Mejor Escuela 2026" suma 560 millones de pesos. Con estos fondos, se ha brindado mantenimiento integral a 2,309 escuelas de preescolar, primaria y secundaria. En la entrega realizada en la primaria Gral. Juan de la Luz Enríquez de Iztacalco, los representantes recibieron recursos entre 50 mil y 250 mil pesos por plantel.

Los criterios para la distribución de estos fondos no son aleatorios; se basan en datos públicos que consideran el número de estudiantes, la cantidad de aulas disponibles y el grado de desarrollo social de la colonia donde se ubica cada centro educativo. Esta metodología asegura que los recursos lleguen primero a las zonas con mayores necesidades y mayor densidad estudiantil.

El mecanismo de entrega consiste en dos tarjetas electrónicas: una destinada a contratar obras de mejora en la infraestructura física y la otra para comprar mobiliario y equipamiento para los salones de clase. Este sistema transparente permite que los recursos sean utilizados de manera directa y verificable para las mejoras específicas que la comunidad escolar identifica como prioritarias.

Participación Comunitaria y Otros Programas Educativos

Romeo Arturo Evia Loya, comisionado de la Dirección General del Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México (FIBIEN), destacó que el éxito del programa depende de la organización de los comités de ejecución y vigilancia integrados por madres y padres de familia. Estos actores comunitarios son responsables de seleccionar los trabajos, contratar servicios y garantizar el uso adecuado de los recursos, una estructura heredada de la gestión anterior encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo.

Además del programa principal, se han asignado 1,562 millones de pesos al Programa 1, 2, 3 por Mi Escuela, que destina dos millones de pesos por plantel para renovaciones urgentes en más de 700 centros escolares. Esta iniciativa busca agilizar reparaciones menores que, de otro modo, podrían demorar meses en resolverse mediante la burocracia tradicional.

La modernización pedagógica también cuenta con apoyos específicos: 462 millones para Mixtli Digital, enfocado en equipar aulas con tecnología educativa; 165 millones para Do, Re, Mi, Fa, Sol, que promueve la enseñanza musical; 96 millones para Vida Plena, Corazón Contento, dirigido a la salud mental en secundaria y preparatoria; y 192 millones para fortalecer comedores y servicios de comidas calientes en las instituciones educativas de la capital.