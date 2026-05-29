Inversiones en IA: México observa desde la distancia mientras Anthropic alcanza valoraciones récord

Mientras los funcionarios celebran inversiones en industrias tradicionales, empresas como Anthropic, valorada en casi un billón de dólares, no tienen presencia laboral en México, evidenciando el rezago en el sector de inteligencia artificial.

Los anuncios de inversión en México suelen ser recibidos con entusiasmo por parte de los funcionarios públicos, quienes posan sonrientes en las fotografías junto a los inversionistas.

Es comprensible y válido celebrar la llegada de capital extranjero, pero la realidad es que la mayoría de estos proyectos se concentran en industrias tradicionales como la fabricación de automóviles, llantas, cables y otros productos de acero. Si bien estas inversiones generan empleo, no representan un salto cualitativo hacia actividades de mayor valor agregado, y difícilmente logran impulsar los salarios a nuevos niveles.

En esencia, son las mismas fábricas que existían hace cien años, con procesos similares y una baja incorporación de tecnología de punta. En contraste, las empresas que están definiendo el futuro de la economía global, como Anthropic, la creadora de la inteligencia artificial Claude, operan desde Estados Unidos y apenas si tienen presencia en México.

Anthropic, que recientemente alcanzó una valoración de 965 mil millones de dólares, cuenta con más de 600 vacantes publicadas en LinkedIn, pero ninguna de ellas está ubicada en territorio mexicano. La compañía busca científicos de investigación, gerentes de estudio creativo y expertos en difusión de marca, todos puestos que requieren habilidades avanzadas y que ofrecen salarios muy superiores al promedio.

Esta situación refleja el rezago de México como proveedor de servicios personales para empresas que marcarán las nuevas reglas del juego en la era digital. Mientras que gigantes como Ford, GM, P&G o Walmart tienen operaciones en el país, las firmas que realmente están transformando los negocios, como las dedicadas a la inteligencia artificial, no consideran a México como un destino para sus centros de innovación.

El caso de Anthropic es ilustrativo: fundada por Dario Amodei, la empresa rechazó recientemente un contrato con el Pentágono, lo que aumentó su popularidad. Ahora, con el respaldo de Alphabet y Amazon, se prepara para una salida a bolsa que podría valorarla en más de un billón de dólares.

Este tipo de empresas son el objetivo de los graduados del MIT, a quienes se les anima a crear 'delfines' (startups que emergen con valoraciones superiores al billón de dólares), superando el concepto de 'unicornio'. En un mundo financiero convulso, marcado por guerras como las de Irán y Ucrania, los fondos de inversión se están concentrando en la inteligencia artificial; según el UBS Global Family Office Report 2026, un 65% de las family offices ya invierte en IA.

Esto contrasta con la falta de oportunidades en México para profesionales calificados en el sector. Sin embargo, no todo es negativo. Empresas de chips como Micron, que esta semana alcanzó un valor de un billón de dólares, y Nvidia, con un market cap superior a 5 billones, sí tienen algunas vacantes en México para expertos en tecnología. Aunque son pocas, representan una esperanza de que el país pueda integrarse a la cadena de valor de la inteligencia artificial.

La clave está en formar más talento en áreas como ciencia de datos, machine learning y desarrollo de software, para atraer inversiones que realmente transformen la economía. Mientras tanto, la brecha entre México y los centros de innovación global sigue siendo amplia, y los empleos de alto valor parecen estar muy lejos de nuestro alcance. Es necesario que el gobierno y las empresas mexicanas trabajen juntos para crear un ecosistema que fomente la innovación y la capacitación en tecnologías emergentes.

De lo contrario, seguiremos siendo espectadores de una revolución que define el futuro del trabajo, sin participar activamente en ella. La inteligencia artificial no solo está cambiando las reglas del juego, sino que está redefiniendo qué países serán los líderes del mañana. México tiene el potencial, pero necesita dar pasos concretos para no quedarse atrás





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