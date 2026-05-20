Inversores internacionales evalúan la disciplina fiscal de México

La disciplina fiscal de México ha sido una de las áreas más populares entre los inversionistas internacionales, que la valoran como un signo de estabilidad y certeza para proyectos de largo plazo. Sin embargo, en los últimos años, el país ha pasado rápidamente de ser uno de los países con finanzas públicas estables a ser uno de los que tienen el mayor desequilibrio fiscal, deteniendo su capacidad de crecimiento y limitar así la llegada de nuevas inversiones.

La disciplina fiscal es uno de los elementos más apreciados por los inversionistas internacionales. El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) indica que México pasó muy rápido de ser uno de los países que tenían finanzas públicas estables a ser uno de los que tenían el desequilibrio fiscal más amplio, lo que debilita su capacidad de crecimiento y limita la llegada de nuevas inversiones.

Según el economista jefe para América Latina del IIF, Martín Castellano, la falta de certidumbre institucional, el deterioro de las cuentas públicas y los cambios constantes en las metas de consolidación fiscal están debilitando la capacidad de crecimiento de México y limitando la llegada de nuevas inversiones. Castellano participó en un foro sobre ‘Inversión y logística como motores de la competitividad de México y el mundo’ organizado por la Cámara Internacional de Comercio (ICC), donde destacó que la disciplina fiscal es uno de los elementos más apreciados por los inversionistas internacionales, ya que funciona como una señal de estabilidad y otorga previsibilidad para proyectos de largo plazo.

Castellano resaltó que México es uno de los países que no realizó una expansión fiscal durante el Covid, pero que después tuvo una política fiscal muy expansiva en la que pasó muy rápido de ser uno de los países que tenían finanzas públicas equilibradas o estables a ser uno de los países que tienen el desequilibrio fiscal más amplio. El experto de la mayor asociación de instituciones financieras globales también mencionó que a la fragilidad fiscal de México se suma la incertidumbre institucional derivada de la reforma judicial.

Castellano aseguró que estos factores incrementan la percepción de riesgo sobre México en un momento donde las empresas buscan relocalizar operaciones y fortalecer cadenas regionales de suministro. Además, mencionó que la incertidumbre institucional asociada a la reforma judicial es un factor que genera mucha incertidumbre y se suma a las tensiones en la relación con Estados Unidos, que son monitoreadas muy de cerca por los inversionistas





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