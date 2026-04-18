Investigación contra X en Francia avanza sin Musk; Murillo Karam hospitalizado; Sheinbaum y Sánchez acuerdan diálogo comercial

La investigación judicial contra la plataforma X en Francia sobre la difusión de pornografía infantil continuará independientemente de la presencia de Elon Musk. En México, Jesús Murillo Karam, implicado en el caso Ayotzinapa, fue hospitalizado por un derrame cerebral mientras cumplía arresto domiciliario. Paralelamente, la Cumbre de la Democracia registra acuerdos comerciales entre Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez, mientras hechos de violencia y definiciones políticas marcan la agenda nacional.

La investigación contra la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, en Francia avanzará incluso si su propietario, Elon Musk , no comparece ante las autoridades. El foco de la indagación radica en la presunta responsabilidad de la red social en la difusión de material de abuso sexual infantil y el uso de inteligencia artificial en estos procesos.

La fiscalía francesa busca determinar el grado de implicación de X y sus directivos en la posible violación de la legislación del país, que exige el cumplimiento de normativas específicas. La fiscal Beccuau había señalado previamente que las declaraciones voluntarias de los directivos serían cruciales para que expongan su versión de los hechos y las medidas de adecuación que planean implementar. Mientras tanto, en México, la salud del exsecretario de Gobernación, Jesús Murillo Karam, ha generado preocupación. Fue hospitalizado de emergencia debido a un derrame cerebral mientras se encontraba bajo arresto domiciliario, cumpliendo condena por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa. Este acontecimiento coincide con el seguimiento minuto a minuto de la Cumbre de la Democracia, donde Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez han acordado establecer un diálogo en materia comercial, fortaleciendo los lazos entre México y España. La agenda política mexicana también se ve marcada por la irrupción violenta en un bar de Morelos, donde ocho personas fueron asesinadas horas después de la inauguración del establecimiento, un acto que conmociona a la comunidad. En el ámbito partidista, el Partido Acción Nacional (PAN) ha extendido una invitación a Grecia Quiroz para que compita como candidata a la gubernatura de Michoacán, reconociendo su determinación y valentía. Paralelamente, se desvela la estructura y los miembros de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, dirigida por Citlalli Hernández, clave en la preparación del partido para los comicios de 2027. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, ha optado por no pronunciarse sobre sus posibles aspiraciones a la gubernatura de San Luis Potosí, argumentando que los temas electorales no corresponden a su cargo actual. En otras noticias relevantes, Rafael Marín Mollinedo ha visitado a Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, quien se encuentra bajo arresto domiciliario. La situación de salud de 'El Güero Palma', fundador del Cártel de Sinaloa, también ha sido motivo de atención, ordenándose su atención médica inmediata en el penal del Altiplano, tras expresar que se encuentra 'muy grave'. La plataforma X, bajo la lupa de las autoridades francesas, enfrenta un escrutinio por posibles infracciones a la legislación de enero de 2025. Desde Venezuela, María Corina Machado ha sido recibida en Madrid con entusiasmo, entre gritos de '¡Presidenta!', y ha llamado a preparar el regreso de la democracia a su país. Por otro lado, un ambicioso proyecto de Donald Trump para construir un Arco del Triunfo gigante en Estados Unidos, que superaría en tamaño al de Francia y al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, ha generado un debate en la sociedad estadounidense. Finalmente, para aquellos que buscan información práctica, se detallan las fechas de pago y montos confirmados para las pensiones del IMSS e ISSSTE en mayo de 2026, así como sugerencias de 'road trips' y escapadas cerca de Boston perfectas para la primavera





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