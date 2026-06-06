Investigación del Colmex revela cómo las largas jornadas y el tipo de empleo determinan los hábitos alimenticios y el gasto de los sectores vulnerables

La investigación del Colmex encontró que las características particulares de cada actividad laboral conllevan disparidades significativas en elementos como los horarios, el nivel de aislamiento, la convivencia y el grado de autonomía. La investigación también encontró que un porcentaje elevado de los trabajadores efectúa un desembolso considerable para subsistir durante el día, destinando entre el 20 y el 30% de su salario diario al consumo de alimentos en la calle.

Una investigación del Colmex revela cómo las largas jornadas , los traslados y el tipo de empleo determinan los hábitos alimenticios y el gasto de los sectores vulnerables en la sociedad actual.

Según la investigadora Tiana Bakić Hayden, las características particulares de cada actividad laboral conllevan disparidades significativas en elementos como los horarios, el nivel de aislamiento, la convivencia y el grado de autonomía. La investigación encontró que una gran proporción de la población mexicana mayor de 15 años percibe ingresos mediante un empleo, y que los periodos de comida funcionan como un espacio social de convivencia en los lugares de servicio, donde se respetan los horarios y se comparten los insumos.

Sin embargo, las empleadas se saltan comidas para apurarse y regresar a sus casas más rápido, lo que les hace sentir que no comen en los horarios que les gustaría. El estudio también demostró que un porcentaje elevado de los trabajadores efectúa un desembolso considerable para subsistir durante el día, destinando entre el 20 y el 30% de su salario diario al consumo de alimentos en la calle.

Esta inversión oscila entre los 150 y los 200 pesos diarios en productos como café, pan, tacos, refrescos o comidas corridas. La investigación también encontró que las problemáticas más comunes detectadas entre la población ocupada son la falta de infraestructura para comer, lo que obliga a múltiples trabajadores a alimentarse en completo aislamiento, lo cual merma la interacción social y desencadena una constante sensación de insatisfacción





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