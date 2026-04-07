Investigación en curso tras muertes relacionadas con tratamientos en clínica de medicina alternativa

La Secretaría de Salud federal investiga muertes vinculadas a tratamientos en una clínica de medicina alternativa. Se han detectado irregularidades en la clínica y se investiga al médico involucrado. El caso genera preocupación por el uso de tratamientos sin supervisión adecuada.

La Secretaría de Salud federal ha tomado la responsabilidad de la investigación, con el objetivo de determinar las causas precisas detrás de las muertes. Mientras tanto, el incidente ha generado inquietud entre la población debido al uso de tratamientos alternativos que no cuentan con la supervisión adecuada.

Esta situación pone de manifiesto la necesidad de una regulación más estricta y una mayor conciencia sobre los riesgos asociados a estos procedimientos, que prometen soluciones rápidas sin la validación científica necesaria.\Los síntomas alarmantes y los testimonios clave han revelado detalles impactantes. Según familiares de la joven, los síntomas comenzaron poco después de recibir el suero. Las reacciones reportadas incluyen hinchazón severa, vómito y complicaciones inusuales que indicaban un deterioro acelerado. Un testimonio que generó gran impacto en las redes sociales fue el del hermano de la víctima, quien declaró: cuando presionaban su hombro, el líquido salía por la nariz. Esta declaración conmocionó a todos por la gravedad de las condiciones clínicas que se presentaron. Hasta el momento, al menos 11 personas se han visto afectadas por estos procedimientos. Una persona sigue hospitalizada con un pronóstico reservado, mientras que dos ya fueron dadas de alta después de mostrar mejoría. Estos testimonios resaltan la urgencia de investigar a fondo y de garantizar la seguridad de los pacientes.\Tras el incremento de los casos, las autoridades llevaron a cabo un cateo en la clínica denominada Medicina Biológica Regenerativa Celular. Los hallazgos evidenciaron numerosas irregularidades que podrían estar relacionadas con los fallecimientos. Entre los puntos detectados se encontró equipo médico contaminado, así como el uso de tubos y mangueras con residuos de diferentes pacientes, lo que sugiere la reutilización de material en procedimientos delicados. Además, se halló material quirúrgico ilegal y personal que no cumplía con los protocolos básicos de higiene. Fuentes cercanas al caso afirmaron: Las condiciones no eran las adecuadas para la atención médica. Incluso se reportó que el personal consumía alimentos mientras manipulaba jeringas. La investigación también se enfoca en el médico que habría administrado los tratamientos, Jesús Maximiliano Verduzco Soto, quien ha sido identificado como persona de interés por las autoridades, aunque hasta ahora no existe una orden de arresto en su contra. El especialista ofrecía tratamientos descritos como no invasivos de vanguardia, enfocados en padecimientos metabólicos y control de peso, combinando enfoques homeopáticos y alópatas. Según registros oficiales, tiene formación como médico cirujano desde 1990. Sin embargo, las autoridades también están investigando si contaba con los permisos necesarios para realizar los procedimientos que ofrecía en la clínica. El caso sigue abierto y bajo análisis, mientras aumenta la demanda de que se esclarezcan las responsabilidades en uno de los episodios sanitarios más delicados recientes en la región. El uso de sueros vitaminados ha ganado popularidad en clínicas privadas como tratamiento alternativo. La reutilización de material médico está prohibida por las normas sanitarias debido al riesgo de infecciones. La investigación involucra a autoridades estatales y federales en materia de salud. Casos similares han generado debate sobre regulación de prácticas médicas y supervisión sanitaria en México





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Medicina Alternativa Investigación Muertes Clínica Irregularidades

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Monitor Laboral: Donación de vacaciones, salario de educación dual y salud mental, temas de marzoEn el mes pasado se presentaron 39 iniciativas laborales entre la Cámara de Diputados y el Senado.

Read more »

Daños en salud mental, el lado B de la IA en el trabajoUn uso masivo e indiscriminado muestra otra cara de la IA: daños en la salud mental, como ansiedad o baja autoestima profesional.

Read more »

En Poza Rica, personal de salud exige justicia para el médico asesinado Antolín MonteroTrabajadores del sector salud en Poza Rica se manifestaron este lunes para exigir justicia y mayores condiciones de seguridad, luego del asesinato del médico José Antolín Montero Alpírez, un hecho que ha causado profund...

Read more »

Islas de calor pueden provocar estrés térmico y afectaciones a la salud: Académico UVCon el objetivo de mitigar el estrés térmico y las afectaciones a la salud derivadas del crecimiento urbano, Juan Andrés Sánchez García, académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruza...

Read more »

El mejor equipo de la Liga MX según CONCACAF y la salud de James RodríguezAnálisis del ranking de CONCACAF sobre la Liga BBVA MX y actualización sobre la salud de James Rodríguez tras sufrir deshidratación. El club aclara y solicita respeto ante especulaciones.

Read more »

El Día Mundial de la Salud 2024: La ciencia al servicio de la salud globalLa OMS celebra su 78 aniversario destacando los avances científicos en salud y enfatizando la importancia de la investigación para el futuro. El lema de este año es 'Juntos por la salud, apoya a la ciencia'. Se aborda la reducción de la mortalidad infantil, el impacto de las vacunas y los nuevos desafíos como el cambio climático y las enfermedades emergentes.

Read more »