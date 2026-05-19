Investigación en Ecatepec: 533 millones de pesos para infraestructura hidráulica y trabajos en drenaje por inundaciones

El gobierno municipal de Ecatepec anunció este año una inversión de 533 millones de pesos en infraestructura hidráulica y trabajos detallados para prevenir inundaciones en la temporada de lluvias. La alcaldesa Azucena Cisneros Coss dijo que la cifra es histórica para el municipio, mientras que el director del organismo de agua Sapase destacó la prioridad dada a los trabajos en drenaje como obras clave para mitigar las consecuencias de las lluvias.

Este año el presupuesto aumentó a 533 millones de pesos, gracias al respaldo del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez El gobierno municipal de Ecatepec informó que realizó trabajos de desazolve en 902 kilómetros de tubería y retiró más de un millón de cubetas de lodo, basura y sedimentos como parte de las acciones para prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias que comenzó el pasado 15 de mayo.

Durante la conferencia semanal, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss señaló que este año se destinarán 533 millones de pesos para infraestructura hidráulica, una cifra que calificó como histórica para el municipio. Además, destacó que el Operativo Tormenta cuenta con la participación de mil 300 trabajadores y 130 unidades para atender emergencias provocadas por las lluvias





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