La Fiscalía de Jalisco abre investigación por una supuesta apología del delito durante el concierto de Clave Especial en las Fiestas de Octubre, detalla el caso y su repercusión en la comunidad local.

La Fiscalía de Jalisco ha abierto una carpeta de investigación por la presunta apología del delito que se habría producido durante la madrugada del jueves pasado, cuando la agrupación regional mexicana Clave Especial se presentaba en el palenque de las Fiestas de Octubre.

Según un comunicado oficial, la Autoridad especializada en investigación social tomó conocimientos de la posible comisión delictiva a través de medios electrónicos antes de iniciar la investigación. Se señala que el incidente fue grabado y ofrecido en redes sociales, mostrando a los integrantes del grupo interpretando la canción 'El Toro Encartado' junto a Joel de la P. Mientras la audiencia disfrutaba del espectáculo, la música se detuvo de forma repentina, provocando que los asistentes lanzaran objetos y bebidas hacia el escenario, generando un ambiente de caos y confusión.

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Continúan indagaciones sobre apología del delito

La Fiscalía aseguró que las indagaciones continuarán para determinar a los responsables y que la justicia será aplicada de manera rigurosa. A tal presente, Clave Especial cambió el rumbo de su presentación cuando los organizadores decidieron interrumpir el concierto por razones de seguridad y clara sospecha de que la canción contenía un lenguaje de apología del delito.

Los integrantes se retiraron del escenario y desmontaron sus equipos de sonido antes de que la pelea estallara entre los asistentes, quienes corrieron a reclamar el cierre del evento. La banda regresó a las redes sociales temprano el mismo día con un mensaje de agradecimiento al público, el cual fue conmovedor y conducente a minimizar la crisis provocada por la polémica noche.

En el comunicado del grupo, se afirmó que el incidente no afectará sus eventos futuros y que la promesa de una nueva etapa en México se mantendrá. El caso de Clave Especial no es el primero en las Fiestas de Octubre que involucra la supuesta promoción del delito.

Junior H fue penalizado por temas vinculados al crimen

En 2025, el cantante de corridos Junior H fue penalizado con una multa de 33 mil pesos al incluir en su repertorio el tema 'El Azul', una canción que se había vinculado con la identidad del líder del Cártel de Sinaloa. Las autoridades también impusieron un veto temporal a Junior H, prohibiéndole presentarse en Zapopan durante un tiempo.

Esta medida demuestra la creciente vigilancia que ejerce el Estado para evitar la propaganda delictiva y por lo tanto, evitar el agravamiento de la violencia en la región. En otro ámbito, el municipio de Uruapan en Michoacán sigue con una fuerte historia de violencia y conmemoración. A un año del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde y fundador del Movimiento del Sombrero, un grupo de ciudadanos se prepara para marchar en memoria de la víctima, mientras se busca justicia y paz.

Marcha ciudadana busca justicia y paz en Uruapan

Se anuncia la marcha ciudadana 'Por la Justicia y la Paz' que se celebrará el 1 de noviembre a las 10:00 a.m. Aprovechamos la oportunidad para destacar la conocida frase de la ciudad: 'La vida continúa', agrupándose el espíritu de resiliencia de los habitantes como elementos esenciales que los cercan la seguridad del pueblo. El poder y la autoridad local, para combatir la criminalidad y revertir la violencia, se ha mantenido comprometido con la comunidad y propone nuevas medidas para el fortalecimiento de la policía y el orden público, propiciando que la gente pueda vivir con el sentimiento de seguridad que permitió la capitalización del municipio y su necesaria transformación social.

En consecuencia, el proceso de investigación mantiene la expectativa de un pronunciamiento futuro sobre el incidente del concierto y el análisis de la influencia de las canciones de la escena regional que podrían fomentar la violencia y la apología de delitos, en un contexto de creciente preocupación pública.