Investigación FBI a Dan J Sullivan por posibles donaciones confusas en Alaska

El FBI investiga a Dan J. Sullivan por posibles fraudes electorales en Alaska. Agentes contactan a donantes para aclarar si hubo engaño con su identidad y la de Mary Peltola.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos intensificó su investigación penal sobre el senador republicano Dan J. Sullivan de Alaska, mientras agentes federales contactan a donantes en comunidades remotas de Alaska y Massachusetts para determinar si hubo engaño en las contribuciones electorales. Esta acción se produce apenas unos días antes de la elección general del martes, en una contienda que podría ser decisiva para el control del Senado. La búsqueda de evidencia apunta a una posible confusión de los votantes sobre la identidad del candidato al que apoyan, un asunto que ha generado tensiones políticas significativas en la región.

Contacto del FBI con donantes en Alaska

Agentes del FBI han estado visitando personas en al menos dos comunidades remotas de Alaska, incluyendo Sitka y Petersburg. En Petersburg, una pequeña comunidad pesquera a la que solo se puede acceder por aire o por agua y donde vive el candidato, un agente del FBI con base en Anchorage visitó un concesionario de botes. El agente dejó una tarjeta de presentación para Charles Flint, un donante local que apoyaba financieramente a Sullivan. Este contacto fue parte de una serie de visitas dirigidas a recaudar información sobre las intenciones y el conocimiento de los contribuyentes respecto a los candidatos en la boleta.

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Flint, quien aportó 500 dólares durante el verano, declaró a la Associated Press que creía estar apoyando una campaña con pocas probabilidades de éxito. Indicó que sabía que Dan J. Sullivan tendría gastos elevados y que lo respetaba por lanzarse a la contienda electoral. Sin embargo, un agente del FBI le preguntó a su hijo, quien trabaja en el concesionario, si Flint sentía que lo habían engañado respecto a qué candidato estaba apoyando realmente. Flint negó haber sido víctima de ningún engaño y comentó que no tenía intención de contactar al agente, dejando que este perdiera el tiempo tratando de localizarlo.

Otros donantes en Alaska también fueron entrevistados brevemente en sus hogares. Un agente del FBI fue enviado a Sitka para realizar una entrevista en la puerta de la casa de otro contribuyente, quien pidió mantener su identidad en secreto debido a la investigación en curso. Ese donante indicó que los agentes preguntaron si la contribución se había hecho al Sullivan que el donante pretendía. La conversación duró aproximadamente cinco minutos y el donante señaló que los agentes fueron escrupulosamente corteses, enfatizando que la participación era completamente voluntaria.

Investigación sobre confusión de votantes y campañas

La investigación del Departamento de Justicia, citada en el expediente judicial, busca aclarar si existió una posible confusión de los votantes sobre la identidad del candidato. Estas acciones siguen a revelaciones recientes en medios nacionales, donde se sugirió que la campaña de la demócrata Mary Peltola podría estar involucrada en reclutar a individuos para colocarse en la boleta electoral. El fiscal federal para Alaska, Michael Heyman, confirmó a reporteros en Anchorage que la investigación federal lleva varios meses en curso, pero que estos desarrollos recientes han impulsado acciones más concretas. La existencia de una investigación criminal sobre el candidato titular ha sido confirmada por funcionarios federales, añadiendo una capa de complejidad legal a la carrera.

Más del 40% de los nombres de presuntos no ciudadanos en listas gubernamentales no figuran en el registro electoral de California, según análisis recientes, aunque esto es un asunto separado de la investigación en Alaska. Sin embargo, un juez federal ordenó al gobierno de Trump informar sobre los estados que ha presionado para impedir el voto de no ciudadanos. Esta orden se produce mientras el Departamento de Justicia cita a declarar a funcionarios de California en medio del escrutinio a presuntos votos de no ciudadanos. El temor de que haya agentes de ICE, militares o policías en las urnas durante las elecciones intermedias de 2026 crece, generando inquietud entre los votantes a menos de una semana de los comicios.

Mary Peltola, excongresista y demócrata que desafía al senador republicano, negó enfáticamente cualquier participación en un plan para colocar candidatos en la boleta con el fin de restarle apoyo al senador titular. Durante un mitin de campaña en Anchorage, afirmó estar profundamente ofendida por las acusaciones, calificándolas de basura y parte de una campaña de difamación destinada a suprimir la participación electoral. Declaró que no necesita ninguna ayuda para ganar la contienda y que sabe que puede derrotar a Dan Sullivan. Esta defensa directa busca contrarrestar la narrativa de fraude electoral que se ha vuelto central en los debates políticos recientes.

Reacciones y contexto de la carrera electoral

En Massachusetts, otra donante, Pat Campbell, relató que un par de agentes del FBI llegaron a su puerta un viernes y hablaron con su esposo. En un mensaje de texto, Campbell informó que los agentes identificándose como del FBI dijeron que investigaban fraude en contribuciones electorales. Ella y su esposo respondieron que no habían sido defraudados y que sabían exactamente a quién habían contribuido. Este tipo de interacciones en estados alejados de Alaska sugieren que la investigación es amplia y busca establecer patrones de donación y posible confusión en diversos geográficos.

La carrera entre Peltola y Sullivan se desarrolla en un contexto político tenso, donde la popularidad de Donald Trump se utiliza para impulsar al partido republicano en las elecciones intermedias. A pesar de las presiones legales y las preguntas sobre la legitimidad de ciertas contribuciones, Sullivan mantiene su posición como titular con ventajas institucionales. La combinación de factores, desde visitas del FBI a declaraciones enérgicas de campaña, define un escenario electoral incierto donde la confianza en el proceso puede verse afectada por la percepción de interferencia externa.

Mientras tanto, expertos y observadores políticos debaten sobre las implicaciones a largo plazo de estas investigaciones. Algunos argumentan que estas acciones podrían influir en la participación del votante, especialmente en comunidades pequeñas y aisladas como las de Alaska. La capacidad de acceder a estas regiones solo por aire o agua añade una dimensión logística única a la campaña y a la supervisión federal. El resultado final de la elección podría depender no solo de los votos emitidos, sino también de cómo se resuelvan estas investigaciones legales antes y después de la jornada electoral, estableciendo precedentes para futuros conflictos sobre la integridad del proceso democrático.