Investigación por material ilegal en dispositivos vinculados a Thomas Markle en Filipinas y México

Filipinas y México investigan material ilegal hallado en dispositivos del padre de Meghan Markle. Se confirmaron tarjetas y teléfonos con contenido ilegal durante inspecciones en residencias.

Las autoridades de Filipinas confirmaron el miércoles 4 de noviembre de 2026 el descubrimiento de material ilegal relacionado con abusos sexuales infantiles en dispositivos electrónicos vinculados a Thomas Markle, padre de Meghan Markle. Este hallazgo se produce en el contexto de una investigación policial en curso que también ha derivado en la apertura de un expediente similar por parte de las autoridades mexicanas.

El detonante inicial fue la localización de imágenes sospechosas y una computadora portátil en una antigua vivienda familiar. Desde entonces, el foco de la investigación se ha ampliado significativamente al analizar más evidencia física proporcionada por miembros de la familia.

Also read Allanan depósito del padre de Meghan Markle en México en investigación por material de abuso infantil

Detalles del hallazgo en Filipinas

La Policía Nacional de Filipinas informó que se recuperaron tres tarjetas de memoria y un teléfono celular de la propiedad. Estos dispositivos fueron entregados formalmente a las autoridades por el hijo de Thomas Markle a finales de octubre de 2026.

Los peritos forenses confirmaron que los archivos almacenados en estos objetos fueron identificados técnicamente como material de abuso sexual infantil. Esta evidencia física es actualmente el núcleo de las diligencias oficiales para establecer la procedencia exacta de los datos.

Posiciones de las partes y negaciones

Thomas Markle ha negado categóricamente cualquier implicación directa en la posesión o distribución de dicho material. Su defensa sostiene que la presencia de los archivos en dispositivos vinculados a su nombre no demuestra automáticamente que él fuera quien los descargó, almacenó o utilizó con intención delictiva.

Por su parte, la familia ha cooperado con la entrega de los dispositivos. El hijo del fotógrafo jubilado facilitó el teléfono y las tarjetas a las autoridades tras revisar cajas que permanecían guardadas en el inmueble, un paso que las autoridades han descrito como una acción de transparencia durante la investigación.

Implicaciones legales y cadena de custodia

Los investigadores enfatizan que encontrar material ilegal en una propiedad no permite establecer responsabilidades penales de manera inmediata. Es necesario esclarecer la cadena de custodia de los objetos y determinar si existen violaciones específicas a la legislación filipina vigente.

El objetivo principal de la Policía Nacional es identificar a todas las personas que pudieran estar involucradas en la obtención o manejo de los archivos. La investigación busca determinar quién tuvo conocimiento previo de la naturaleza ilegal del contenido y bajo qué circunstancias.

Procedimientos en curso en México y Filipinas

Simultáneamente, las autoridades en México han abierto una investigación paralela para determinar el origen de los archivos y establecer posibles responsabilidades legales en su jurisdicción. Ambos países continúan coordinando esfuerzos para mapear la red de distribución o almacenamiento si fuera el caso.

Se espera que los informes forenses finales aporten mayor claridad sobre la cronología de los hechos. Hasta que se establezcan las conexiones lógicas entre los usuarios de los dispositivos y el contenido encontrado, no se emitirán cargos formales ni conclusiones definitivas sobre la culpabilidad individual.