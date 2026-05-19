Investigación: Proyectos de educación y recuperación de espacios públicos en comunidades de Querétaro cerca al centro de datos de Microsoft y la organización Nación Verde

Este artículo investiga los proyectos de educación y recuperación de espacios públicos desarrollados en comunidades de Querétaro cercanas al centro de datos de Microsoft y la organización Nación Verde. Se muestra cómo décadas de falta de oportunidades de formación y desarrollo de estas comunidades han comenzado a cambiar gracias al esfuerzo conjunto de estas empresas y grupos comunitarios. Además, se describe cómo continúa la labor de Nación Verde en el desarrollo de proyectos ambientales en entornos escolares y comunitarios.

En comunidades de Querétaro cercanas al centro de datos de Microsoft , proyectos de educación , capacitación digital y recuperación de espacios públicos han comenzado a modificar la vida cotidiana de cientos de habitantes que durante años habían tenido acceso limitado a oportunidades de formación y desarrollo comunitario.

Uno de estos casos es el de Soledad Guadalupe Olverda, habitante de La Esperanza, quien decidió retomar sus estudios después de años dedicados al cuidado de su hogar y de sus hijos. Aunque tenía interés en concluir la preparatoria, el desconocimiento del uso de computadoras le generaba inseguridad. Su acercamiento ocurrió dentro de un aula móvil impulsada por la organización Construyendo y Creciendo con apoyo de Microsoft.

La iniciativa comenzó en 2020, cuando Microsoft inició el desarrollo de su centro de datos en Querétaro. Como parte de los programas sociales vinculados al proyecto, se instalaron primero aulas dentro de las obras para que trabajadores pudieran acceder a educación básica y capacitación digital. Posteriormente, el modelo evolucionó hacia aulas móviles instaladas directamente en comunidades como Colón, La Esperanza, Agua Azul y Tequisquiapan.

Hasta ahora, más de 1,600 personas han recibido capacitación educativa y tecnológica mediante las aulas móviles y cursos impulsados por Construyendo y Creciendo. Entre las actividades impartidas se incluyen alfabetización digital, computación básica e introducción a herramientas de inteligencia artificial. A medida que avanzan los años, la organización Nación Verde también continúa trabajando en proyectos ambientales y de recuperación urbana en comunidades cercanas al centro de datos.

Uno de los principales proyectos se desarrolla en Plaza Galeras, espacio público que durante años permaneció deteriorado. La rehabilitación incluye renovación de jardineras, mejoramiento de banquetas, áreas de convivencia y un espacio elevado para actividades comunitarias. Paralelamente, Nación Verde impulsa programas ambientales en 11 escuelas de la región, donde se instalaron huertos urbanos, jardines polinizadores, sistemas de captación de agua pluvial y árboles frutales. De esta manera, pasarán a formar parte de los programas de educación ambiental de las escuelas





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