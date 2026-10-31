Revelaciones clave de la Fiscalía y el papel de la abogada Irene "N" en la demanda laboral que resultó en embargos millonarios contra Herdez.

El caso de fraude procesal que involucra a la empresa Grupo Herdez ha experimentado un giro inesperado tras descubrirse que el supuesto empleado que motivó la demanda laboral no realizó nunca actividad laboral en la compañía.

El supuesto trabajador, Alfredo Jorge Colín, fue representado por la abogada Irene "N" en un litigio que culminó con una condena contra Herdez, pero las investigaciones revelaron que la relación laboral nunca existió. Esta revelación ha puesto en tela de juicio la validez de la demanda y la legitimidad de las acciones de embargo que se llevaron a cabo contra la empresa, afectando una oficina, una planta y una cuenta bancaria con más de 650 millones de pesos, los cuales fueron recuperados posteriormente.

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Abogada admite que cliente no laboró en Herdez

Según documentos presentados ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el abogado Ivonne, quien dirigía la defensa de Colín, admitió que su cliente nunca había sido empleado de Herdez. No obstante, en 2007 se dio inicio a un juicio laboral cuyo objetivo era reclamar el pago de obligaciones supuestamente incumplidas por la empresa.

El proceso se prolongó durante varios años y terminó con una resolución condenatoria, permitiendo la imposición de medidas de embargo sobre los activos de la compañía. En los testimonios, se afirma que la abogada exigió y obtuvo 20 millones de pesos en efectivo para evitar que se llegara a embargar las cuentas bancarias de la empresa.

El AVISO: la abogada Irene "N", actualmente recluida en un penal, ha sido señalada como posible protagonista de actos irreversibles que conducen "al embargo forzoso" de la compañía. A su vez, la Fiscalía investigó la participación del abogado Humberto Cavazos, quien supuestamente instruyó a Irene "N" y a otros litigantes a dirigirse hacia las instalaciones de Herdez con el fin de demandar la suma indicada.

Familia de abogada encarcelada exige su libertad

Dicha declaración forma parte de la evidencia que las autoridades están revisando para esclarecer la forma en que se desarrolló el procedimiento judicial, la naturaleza de la demanda y la actuación de los abogados implicados. En la fase de investigación, la familia de Irene "N" ha recurrido a las redes sociales para solicitar su liberación, alegando que la abogada solo ejercía su labor profesional y que la detención no debería basarse en la mera actuación de defensa de un cliente.

Aplazado obstante, las autoridades sostienen que el supuesto trabajador nunca sostuvo vínculo laboral con Herdez, y que cualquier reclamación por parte de la abogada es menuda sin base legal. La Fiscalía capitalina transfirió el caso a autoridades federales, las cuales continúan con las diligencias y la investigación de las posibles responsabilidades que podrían implicar a la abogada y al propio gobierno de la empresa.

Investigación examina posible manipulación del sistema judicial

El panorama de la investigación revela dos ejes críticos: la raíz de la demanda laboral que se persiguió mediante la representación de una persona sin vínculo laboral y la presunta instancia de los abogados involucrados en las acciones posteriores al fallo. La pregunta que persiste es si la defensa y las demandas presentadas fueron legítimas o si constituyeron una manipulación del sistema judicial en beneficio de la obtención de beneficios económicos indebidos a costumbre de la compañía Herdez.