Investigación terrorista por tiroteo en plaza de Cracovia deja 15 heridos

La Fiscalía polaca investiga un delito terrorista tras el ataque con arma de fuego en la Plaza del Mercado de Cracovia. El saldo incluye 15 heridos y un atacante abatido, con víctimas de cinco nacionalidades diferentes.

La Fiscalía de Polonia ha abierto una investigación formal por un delito de carácter terrorista tras el ataque armado cometido el sábado en la emblemática Plaza del Mercado de Cracovia. Este incidente, calificado como un tiroteo indiscriminado, dejó un saldo de quince personas heridas y un agresor muerto, marcando un evento de alta seguridad en uno de los puntos turísticos más importantes del país.

Detalles del ataque y secuencia de hechos

El presunto autor, identificado como un ciudadano polaco, irrumpió en la plaza mayor utilizando un coche y disparó indiscriminadamente contra los viandantes presentes en el área antes de intentar huir de la escena del crimen. Los agentes de la Policía lograron interceptar y abatir al atacante después de que este intentara escapar, finalizando la amenaza inmediata pero iniciando una compleja investigación legal sobre las motivaciones del suceso.

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La investigación principal la dirige un fiscal de la sección de Cracovia, quien ha declarado que se están recopilando pruebas clave para determinar si el acto constituye un crimen terrorista o un asesinato con arma de fuego. Las diligencias procesales comenzaron de inmediato, involucrando a fiscales de distintas unidades del Ministerio Público, quienes trabajaron inicialmente en la zona del crimen de Cracovia y posteriormente desplazaron su atención a otras localidades vinculadas.

Posiciones de las autoridades y perfiles de las víctimas

Karolina Gałecka, portavoz del Ministerio del Interior polaco, proporcionó detalles cruciales sobre las víctimas este domingo a través de la red social X, confirmando que entre los muertos y heridos hay ciudadanos de cinco países distintos. Entre las víctimas mortales se encuentran cuatro mujeres y dos hombres, además de un ciudadano británico de 32 años y una mujer extranjera de 51 años cuya nacionalidad específica aún no ha sido revelada por las autoridades competentes.

Marcin Kierwiński, el ministro del Interior, señaló previamente que el sospechoso poseía una licencia de armas vigente, un factor que añade complejidad al análisis de cómo pudo obtener y utilizar el armamento. La Fiscalía investigó paralelamente si el incidente también podría clasificarse como un asesinato con arma de fuego, examinando si existían motivos personales o políticos detrás de la acción violenta en un espacio público tan concurrido.

El estado de salud del detenido es crítico según informó Krzysztof Jan Klęczar, el gobernador de Pequeña Polonia, cuya capital es Cracovia. Klęczar confirmó este domingo que el hombre sigue en un hospital, bajo custodia policial y médica, lo que permite a los investigadores interrogarlo mientras estabilizan su condición física, una etapa fundamental para esclarecer los móviles del ataque.

Impacto real y próximos pasos judiciales

La Fiscalía también ha investigado el domicilio del sospechoso en Ostrowiec Świętokrzyski, una localidad situada a unos 110 kilómetros de Cracovia, para buscar indicios adicionales sobre su preparación y contactos. Esta búsqueda exhaustiva en su lugar de residencia forma parte de las diligencias iniciales llevadas a cabo por fiscales de distintas unidades, quienes buscan reconstruir la cronología completa del plan si es que existió uno.

Las autoridades mantienen que el detenido aún está siendo investigado activamente y por ahora no se han confirmado detalles completos sobre su historial o motivaciones exactas. La investigación continúa con prioridad máxima, ya que las consecuencias de un ataque en un sitio tan simbólico como la Plaza del Mercado tienen un impacto significativo en la seguridad pública y la confianza ciudadana en la capacidad de protección del Estado.

El proceso judicial ahora se centrará en integrar toda la evidencia recopilada, incluyendo los testimonios de los supervivientes y los peritajes forenses del arma y el vehículo utilizado. Los fiscales están comprometidos a revelar toda la información verificada cuando el proceso lo permita, asegurando que la justicia se aplique con rigor ante un crimen que ha sacudido a la comunidad internacional y local por igual.