El equipo de la Universidad de Oviedo y el ISGlobal presenta complejos de oro con alta eficacia contra patógenos multirresistentes, marcando un avance clave en la lucha contra la resistencia antimicrobiana.

Un equipo de investigación liderado por la catedrática Raquel González Soengas del Departamento de Química Orgánica e Inorgánica de la Universidad de Oviedo ha logrado resultados significativos en el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas. Este esfuerzo conjunto, realizado en colaboración con el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), aborda el urgente desafío de la resistencia antimicrobiana mediante el uso de moléculas complejas basadas en oro.

Los hallazgos se difundieron a través de la Agencia SINC en el marco de la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, celebrada entre el 18 y el 24 de noviembre. La investigación subraya la capacidad de estos compuestos para combatir bacterias que han desarrollado mecanismos de defensa contra los medicamentos convencionales.

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Eficacia de los complejos de oro contra patógenos

La catedrática Raquel González Soengas reveló que el 84 % de los complejos de oro evaluados en el estudio mostró una actividad antibacteriana destacada. Estos resultados superaron las cifras obtenidas en proyectos anteriores que buscaban antibióticos basados en derivados sin estructura de oro. Las pruebas se ejecutaron utilizando cepas bacterianas multirresistentes aisladas directamente de pacientes con infecciones complejas de tratar.

Entre las bacterias sometidas a análisis, cuatro figuran en la lista de patógenos prioritarios resistentes a los antibióticos establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta categoría incluye microorganismos que representan la mayor amenaza global para la salud pública debido a su baja respuesta a los tratamientos actuales.

Mecanismo de acción frente a la resistencia bacteriana

Una característica distintiva de este proyecto es la capacidad de los complejos de oro para intervenir mediante múltiples mecanismos antibacterianos de forma simultánea. Según los investigadores, atacar varios procesos biológicos al mismo tiempo dificulta que los microorganismos desarrollen mecanismos de defensa efectivos. La hipótesis científica sugiere que esta acción multifacética reduce la probabilidad de que aparezca resistencia a los compuestos.

Raquel González Soengas explicó que el objetivo principal es aprovechar esta acción simultánea para explorar alternativas viables frente a microorganismos que han dejado de responder a determinados antibióticos tradicionales. La investigación busca crear una barrera química que obligue a la bacteria a enfrentarse a varios frentes de ataque sin poder adaptarse fácilmente.

Distinción entre oro metálico y complejos sintéticos

La investigadora aclaró que estos desarrollos no utilizan el oro metálico convencional asociado habitualmente a la joyería o a los productos de inversión. Se trata de moléculas sintéticas que pueden elaborarse mediante procedimientos químicos específicos. El desarrollo de estas estructuras no implica necesariamente el uso de grandes cantidades del metal precioso, lo que podría facilitar su producción a escala.

La química detrás de estos compuestos permite crear nuevas estructuras que sirven como punto de partida para futuros medicamentos contra infecciones resistentes. La síntesis química controlada permite ajustar las propiedades de las moléculas para maximizar su eficacia contra las bacterias objetivo.

Próximos pasos hacia la aplicación clínica

Aunque los resultados de laboratorio son alentadores, no se puede afirmar actualmente que estos compuestos estén disponibles como antibióticos comerciales. Tampoco se ha demostrado su eficacia y seguridad en pacientes humanos. Antes de considerar cualquier utilización clínica, será necesario avanzar en investigaciones exhaustivas que establezcan su toxicidad y perfil de seguridad.

Los siguientes pasos requeridos incluyen evaluar el comportamiento de los compuestos en el organismo, determinar las dosis adecuadas y comprobar su eficacia en modelos biológicos. Posteriormente, se deberán realizar estudios clínicos cuando corresponda. El trabajo de la Universidad de Oviedo y el ISGlobal aporta información valiosa para explorar nuevas estrategias frente a la resistencia bacteriana, pero su posible aplicación médica dependerá estrictamente de los resultados de estas etapas de investigación adicionales.