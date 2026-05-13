Head Topics

Investigadores que desarrollaron secuenciación masiva y paralela de ADN ganan el Premio Princesa de Asturias de Investigación

Science & Technology News

Investigadores que desarrollaron secuenciación masiva y paralela de ADN ganan el Premio Princesa de Asturias de Investigación
Secuenciación De ADNInvestigaciónInnovación
📆5/13/2026 10:49 AM
📰AristeguiOnline
25 sec. here / 15 min. at publisher
📊News: 58% · Publisher: 51%

Investigadores que han contribuido al desarrollo de secuenciación masiva y paralela de ADN, hace aproximadamente 16 años, han sido galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Investigación por sus inventos en investigación y desarrollo. Estos investigadores han mejorado y simplificado el agotador método de secuenciación que anteriormente requería meses y millones de euros para secuenciar un genoma humano completo. Hoy se puede realizar en un día y con precios económicos cientos de veces la cantidad de secuenciación que requería años y millones de euros.

Fueron galardonados este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026 por el desarrollo de tecnología s de secuenciación de ADN de nueva generación que ha revolucionado la medicina personalizada .

Se trata del método sistemático de secuenciación masiva y paralela de ADN que, por medio de la empresa Solexa y su evolución, ha permitido secuenciar los genomas humanos en un solo día y a precios mucho más económicos que hace décadas. Fue presentado en el año 2000 y actualmente es el método de secuenciación genética más utilizado en el mundo, transformando diversas áreas de la investigación, como la biología, la biomedicina, la medicina forense y la ecología entre otros

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AristeguiOnline /  🏆 43. in MX

Secuenciación De ADN Investigación Innovación Medicina Personalizada Tecnología Realización Año 2000 Amministración De Alimentos Y Medicamentos International Cancer Genome Project Genomics England Método Comercial De Secuenciación Sistema De Amplificación Superficial De ADN Análisis Y Comprobación

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CONFIRMADO: El Pumas vs Pachuca tendrá PREMIO EXTRA, además de disputar la final del Clausura 2026CONFIRMADO: El Pumas vs Pachuca tendrá PREMIO EXTRA, además de disputar la final del Clausura 2026La semifinal del Clausura 2026 entre Pumas y Pachuca no solo definirá a uno de los equipos para contender por el título de la Liga BBVA MX
Read more »

Premio 'México Canta': Nueva Generación y Diversidad en la Música Nacional e InternacionalPremio 'México Canta': Nueva Generación y Diversidad en la Música Nacional e InternacionalLa Secretaría de Cultura presenta la segunda edición del programa 'México Canta', en donde artistas emergentes nacionales y extranjeros podrán mostrar su talento a lo largo y ancho del país. En esta oportunidad, se elegirá a 14 semifinalistas, de los cuales 7 serán nacionales y 7 internacionales. Para la semifinal de los paisanos se realizará en Estados Unidos, mientras que los mexicanos competirán en México. La gran final se dará en el Auditorio Nacional.
Read more »

Smiljam Radić Clarke recibió el Premio Pritzker 2026 en Ciudad de MéxicoSmiljam Radić Clarke recibió el Premio Pritzker 2026 en Ciudad de MéxicoEl arquitecto chileno dio su discurso de agradecimiento en una ceremonia que convirtió a la capital durante una noche el epicentro mundial de la arquitectura
Read more »

Radić Clarke recibe el Premio Pritzker en México, América y Cruz Azul avanzan en torneoRadić Clarke recibe el Premio Pritzker en México, América y Cruz Azul avanzan en torneoEntre las vistas de Chapultepec y peonias rosas, Smiljam Radić Clarke recibió el Premio Pritzker en Ciudad de México. El América, equipo del productor e hijo de Chespirito, quedó eliminado del torneo, mientras que el Cruz Azul de su esposa, Krystel Padilla, sigue vivo. La posibilidad de una final entre ambos desapareció y con ello también los ‘pleitos’ futboleros que, según el propio Gómez Fernández, ya habían provocado tensiones en torneos pasados cuando las Águilas derrotaban a La Máquina.
Read more »



Render Time: 2026-05-13 13:49:08