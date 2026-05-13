Investigadores que desarrollaron secuenciación masiva y paralela de ADN ganan el Premio Princesa de Asturias de Investigación

Investigadores que han contribuido al desarrollo de secuenciación masiva y paralela de ADN, hace aproximadamente 16 años, han sido galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Investigación por sus inventos en investigación y desarrollo. Estos investigadores han mejorado y simplificado el agotador método de secuenciación que anteriormente requería meses y millones de euros para secuenciar un genoma humano completo. Hoy se puede realizar en un día y con precios económicos cientos de veces la cantidad de secuenciación que requería años y millones de euros.

Fueron galardonados este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026 por el desarrollo de tecnología s de secuenciación de ADN de nueva generación que ha revolucionado la medicina personalizada .

Se trata del método sistemático de secuenciación masiva y paralela de ADN que, por medio de la empresa Solexa y su evolución, ha permitido secuenciar los genomas humanos en un solo día y a precios mucho más económicos que hace décadas. Fue presentado en el año 2000 y actualmente es el método de secuenciación genética más utilizado en el mundo, transformando diversas áreas de la investigación, como la biología, la biomedicina, la medicina forense y la ecología entre otros





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