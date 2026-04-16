Investigan a Senadora por Ordenar Muerte de 10 Mil Caninos en Tecámac; Podría Enfrentar 6 Años de Prisión

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha iniciado una investigación de oficio contra la senadora Mariela Gutiérrez por presunto maltrato animal. La legisladora confesó haber ordenado el sacrificio de 10 mil perros durante su gestión como alcaldesa de Tecámac. Las autoridades advierten que el delito, agravado por ser cometido por un servidor público, podría acarrear penas de hasta seis años de prisión conforme al Código Penal mexiquense.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ( FGJEM ) ha iniciado una investigación de oficio ante las impactantes declaraciones de la senadora y expresidenta municipal de Tecámac , Mariela Gutiérrez . La legisladora confesó públicamente que durante su gestión al frente del ayuntamiento, se dio la orden para sacrificar a aproximadamente diez mil caninos. Esta acción, dada a conocer recientemente, ha desatado una respuesta contundente por parte de las autoridades mexiquenses, quienes han dejado claro que este tipo de actos no quedarán impunes.

La indagatoria, activada bajo el marco legal vigente, se centra específicamente en el delito de maltrato animal, tipificado en el Código Penal del Estado de México. Las autoridades señalan que la gravedad del asunto se ve incrementada al tratarse de un posible abuso de poder por parte de un servidor público, quien tenía bajo su responsabilidad el manejo de animales. El Artículo 235 Ter del Código Penal mexiquense agrava las penas en casos donde el maltrato o la muerte de animales sea perpetrado por funcionarios públicos encargados de su cuidado y bienestar.

La FGJEM ha enfatizado que, de acuerdo con la legislación penal del estado, este delito podría acarrear penas de hasta seis años de prisión para los responsables. La senadora Gutiérrez, militante del partido Morena, intentó justificar estas acciones durante una conferencia de prensa en el Senado, argumentando que los animales en cuestión habían sido responsables de morder y agredir a ciudadanos. Afirmó que estos sacrificios se llevaron a cabo cumpliendo con los protocolos y normativas mexicanas, y que dichos procedimientos se encuentran debidamente documentados en expedientes del Centro de Bienestar Animal.

Durante su intervención, la senadora declaró: “Ellos me tenían la confianza, venga por este perro, mismos perros de ellos, Pitbull, que le arrancaban la cara a niños, tengo evidencia, tengo fotos que no quise traer para guardar también la privacidad de ellos.” Estas declaraciones, lejos de disipar la controversia, han intensificado el debate público sobre el trato a los animales y la responsabilidad de los funcionarios públicos en su protección.

La investigación de la FGJEM busca determinar la veracidad de los hechos, la posible existencia de actos ilegales y la consecuente aplicación de la justicia conforme a derecho, enviando un mensaje claro sobre la protección animal en el estado. La sociedad civil y diversas organizaciones defensoras de los derechos animales han reaccionado con indignación, exigiendo celeridad y transparencia en el proceso de investigación y la aplicación de las sanciones correspondientes si se confirman los delitos.

Este caso pone de manifiesto la importancia de contar con marcos legales robustos y mecanismos de supervisión efectivos para garantizar el bienestar animal y la correcta actuación de quienes ostentan cargos públicos. La FGJEM ha reiterado su compromiso de investigar a fondo cada uno de los detalles y de actuar con la debida diligencia para esclarecer los hechos y salvaguardar la legalidad y la justicia en el Estado de México.

La repercusión de estas declaraciones trasciende lo local y se convierte en un tema de interés nacional, al involucrar a una figura pública de la talla de una senadora. Se espera que la investigación arroje luz sobre las circunstancias exactas de la muerte de estos miles de caninos y determine si se cometieron irregularidades o delitos que ameriten una sanción penal. La documentación mencionada por la senadora, los expedientes del Centro de Bienestar Animal, serán piezas clave en el desarrollo de esta indagatoria.

La ciudadanía observa con atención los avances de la FGJEM, confiando en que se aplicará la ley sin miramientos, sin importar la posición política de los involucrados, en aras de la justicia y la protección de los seres vivos. La gravedad de las cifras y la naturaleza de las declaraciones exigen una respuesta firme y un proceso judicial transparente que reafirme el compromiso del Estado con el respeto y la dignidad de todas las formas de vida.

La respuesta de la FGJEM a esta grave acusación subraya la importancia de la rendición de cuentas y la aplicación de la ley en casos de crueldad animal, reafirmando que ningún cargo público exime de la responsabilidad ante la justicia. La investigación se perfila como un hito en la lucha contra el maltrato animal en la entidad y un precedente para futuros casos que puedan surgir, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de impartir justicia y proteger a los más vulnerables.

La repercusión de este suceso continuará desarrollándose a medida que se desvelen más detalles y se avance en el proceso legal, con la expectativa de que se haga justicia. La magnitud del número de animales afectados es alarmante y demanda una exhaustiva investigación para desentrañar las causas y responsabilidades. La postura de la FGJEM de actuar de oficio demuestra su compromiso con la protección de los animales y el cumplimiento de la ley, independientemente de quién sea el presunto infractor.

El Código Penal mexiquense, al contemplar penas significativas para el maltrato animal, refleja la creciente conciencia social sobre este tema y la necesidad de endurecer las sanciones para disuadir este tipo de conductas. La actuación de la senadora, al confesar públicamente tales actos, ha abierto una caja de Pandora que ahora la FGJEM deberá cerrar con una investigación rigurosa y imparcial, asegurando que la verdad salga a la luz.

La defensa esgrimida por la senadora, al referirse a agresiones pasadas por parte de los caninos, será analizada detalladamente por los peritos y las autoridades, quienes deberán verificar si existió justificación legal para las medidas tomadas. La confianza depositada por los ciudadanos en sus representantes políticos, y especialmente en aquellos encargados de la administración pública, se ve seriamente comprometida por este tipo de declaraciones y acciones.

La FGJEM tiene la tarea de restaurar esa confianza mediante una investigación transparente y la aplicación de la justicia, enviando un mensaje inequívoco de que la crueldad animal no será tolerada. El caso Mariela Gutiérrez se perfila como un importante capítulo en la historia de la protección animal en el Estado de México, y la forma en que concluya sentará un precedente crucial para el futuro.

La exigencia de la sociedad civil es clara: justicia para los animales y responsabilidad para los infractores. La información proporcionada por la senadora, incluyendo la referencia a la existencia de evidencia fotográfica, será requerida por la FGJEM para su análisis, lo cual podría ser determinante en la resolución de la investigación y la formulación de cargos.

El escenario legal que se presenta es complejo, pero la voluntad de la FGJEM de abordar el caso con seriedad y determinación es un paso fundamental para garantizar que se haga justicia y que los responsables rindan cuentas por sus acciones. La repercusión mediática y social de este caso continuará siendo alta, y la transparencia en cada etapa del proceso será esencial para mantener la credibilidad de las instituciones involucradas.





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