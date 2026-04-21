Investigan feminicidio de Edith y sancionan a funcionarios por negligencia en CDMX

La Fiscalía capitalina detuvo al guardia de seguridad implicado en el feminicidio de Edith y anunció sanciones a funcionarios tras confirmar una demora injustificada de 15 horas en la búsqueda de la víctima.

El caso de Edith, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el pasado viernes en un edificio ubicado en la Avenida Revolución 829, en la alcaldía Benito Juárez , ha destapado una serie de irregularidades críticas en el actuar de las autoridades capitalinas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha confirmado que el principal sospechoso, un guardia de seguridad del inmueble, tenía control total sobre los accesos y los sistemas de videovigilancia.

De manera deliberada, el individuo desconectó las cámaras durante un lapso de una hora, coincidiendo precisamente con el momento en que la víctima ingresó al edificio. Este acto premeditado no fue el único indicio incriminatorio, ya que el sujeto negó rotundamente a los familiares de Edith que ella hubiera estado presente en el lugar, a pesar de que las pruebas periciales posteriores demostraron lo contrario. Las investigaciones han revelado que el ataque ocurrió muy probablemente en un espacio conocido como tapanco, ubicado dentro de la caseta de vigilancia, un área bajo el control exclusivo del personal de seguridad. En dicho lugar, los peritos localizaron rastros hemáticos, reforzando la hipótesis de una agresión violenta. Además, el sospechoso presentaba lesiones visibles en sus manos y rasguños en el abdomen al momento de su detención, daños que quedaron registrados en su certificado médico. Sumado a esto, el personal de limpieza encontró una cartera perteneciente a Edith en un contenedor de basura ubicado en el baño de la caseta, una zona restringida a la que solamente los guardias tenían acceso, lo que constituye una prueba contundente de la participación del imputado en el feminicidio. La fiscalía reconoció fallas graves en los protocolos de actuación, destacando una dilación injustificada de 15 horas para iniciar la búsqueda formal, a pesar de que la madre de la joven proporcionó la ubicación exacta del inmueble desde la madrugada del 16 de abril. Esta falta de diligencia ha provocado la indignación social y el inicio de una investigación interna que derivó en la suspensión de tres servidores públicos involucrados en la omisión. La fiscal de la CDMX subrayó que este tipo de fallas burocráticas y negligencias en la priorización de las denuncias no pueden volver a ocurrir. El caso continúa bajo proceso judicial mientras se investiga a fondo la posible participación de otros actores y se refuerzan las estrategias de persecución contra los feminicidas en la capital, buscando cerrar la brecha de impunidad mediante la judicialización efectiva de los crímenes de género que siguen afectando a la sociedad





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