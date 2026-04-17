Investigan Feminicidio de Joven Desaparecida en Benito Juárez

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha iniciado una investigación por feminicidio tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Edith Guadalupe Valdés, de 21 años, reportada como desaparecida un día antes en la alcaldía Benito Juárez. Familiares reclaman que la denuncia se realizó antes de lo informado por las autoridades. El caso se suma a la preocupación por la violencia de género en la capital.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) anunció el viernes 17 de abril de 2026 el inicio de una exhaustiva investigación bajo el protocolo de feminicidio, tras confirmarse el fallecimiento de Edith Guadalupe Valdés, una joven de 21 años quien había sido reportada como desaparecida el día anterior.

El trágico hallazgo tuvo lugar en un inmueble situado en la alcaldía Benito Juárez, lugar al que las autoridades se dirigieron tras recibir información proporcionada por los familiares de la víctima sobre su posible paradero. En dicho inmueble, los equipos ministeriales y periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes para recabar evidencia y procesar la escena del crimen. Según el comunicado oficial emitido por la Fiscalía capitalina, la denuncia formal por desaparición de Edith Guadalupe se presentó el 16 de abril, lo que desencadenó la activación inmediata de los protocolos de búsqueda. La Fiscalía de Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición de Personas (FIPEDE), en colaboración con la Policía de Investigación y el sistema de videovigilancia C5, se movilizó para localizar a la joven. Sin embargo, versiones vertidas por los propios familiares de Edith Guadalupe plantean una línea temporal diferente, asegurando que la alerta sobre su desaparición se dio a las autoridades desde el pasado 15 de abril. Un tío de la víctima declaró a la prensa que, a pesar de haber avisado a las autoridades la tarde del día 15 y haber proporcionado fotografías y toda la información necesaria, el apoyo recibido fue mínimo hasta el día siguiente, 16 de abril, cuando una manifestación realizada por familiares y allegados para exigir su localización bloqueó el Eje 6, logrando captar la atención de las autoridades. Las instancias de seguridad informaron que, siguiendo la última ruta conocida de la joven, se logró ubicar el inmueble donde posteriormente fue encontrado su cuerpo. La inspección ministerial, de acuerdo con la información de la Fiscalía, comenzó aproximadamente a la 1:30 horas del viernes 17 de abril. Durante estas labores, se obtuvieron los hallazgos que permitieron confirmar que Edith Guadalupe Valdés se encontraba sin vida. Posteriormente, los peritos iniciaron el procesamiento del lugar y del cuerpo, adhiriéndose a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. La desaparición de Edith Guadalupe provocó una fuerte movilización de sus familiares y amigos, quienes organizaron bloqueos en diversas vialidades de la Ciudad de México con el objetivo de presionar a las autoridades para su pronta localización, objetivo que finalmente se cumplió con el trágico resultado. En este contexto, los familiares de la joven han manifestado públicamente que actuaron con celeridad desde el momento en que perdieron contacto con ella, activando los canales de denuncia y búsqueda desde las primeras horas de su ausencia. A través de mensajes difundidos en redes sociales, reafirmaron que se siguieron los protocolos correspondientes y se notificó a las autoridades de manera oportuna, al tiempo que exigieron una investigación profunda y rigurosa para esclarecer completamente los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. El caso ha sido catalogado bajo el protocolo de feminicidio, una clasificación que subraya la gravedad del crimen y la determinación de la Fiscalía de esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar la plena responsabilidad de los implicados. La institución también ha comunicado que se está brindando acompañamiento a los familiares de la víctima a través de sus áreas especializadas, con el fin de asegurar su acceso a la justicia y facilitarles los mecanismos necesarios para la reparación integral del daño causado. La lamentable muerte de Edith Guadalupe Valdés se produce en un momento de especial atención a la violencia de género, a menos de un mes de que el gobierno federal presentara una propuesta para optimizar la investigación de los asesinatos de mujeres. Dicha propuesta incluye el mandato para que las autoridades inicien toda investigación de una muerte violenta de una mujer bajo la figura de feminicidio, con la posibilidad de reclasificarla posteriormente si no se encuentran razones de género. El objetivo primordial de esta iniciativa es garantizar que la perspectiva de género esté presente desde las primeras etapas de cualquier investigación. Ante la particularidad de este caso, la FGJCDMX reiteró en su comunicado su firme compromiso de actuar con determinación y sin permitir la impunidad ante cualquier acto de violencia perpetrado contra las mujeres, en un escenario donde los feminicidios continúan representando una de las preocupaciones más apremiantes en la capital del país. Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de persona alguna relacionada con los hechos. Sin embargo, las autoridades han asegurado que las investigaciones prosiguen y que se explorarán todas las líneas posibles para desentrañar la verdad. El feminicidio de Edith Guadalupe Valdés se suma a una preocupante serie de casos recientes que han intensificado las demandas de justicia y la exigencia de una mayor efectividad institucional en las labores de prevención, búsqueda y sanción de la violencia de género. A medida que avanzan las indagatorias, familiares y colectivos de derechos humanos continúan recalcando la imperiosa necesidad de que este caso no quede impune y de que se garantice el derecho a la verdad para la víctima y su familia





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