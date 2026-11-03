Investigan muerte de menor en Tamaulipas por disparo de helicóptero estatal

La Fiscalía de Tamaulipas investiga si un helicóptero de la Guardia Estatal disparó contra una familia en Matamoros, resultando en la muerte de Aranza Aidelany.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una investigación criminal formal para determinar si un helicóptero de la Guardia Estatal es el responsable directo de los disparos que causaron la muerte de una menor de siete años, Aranza Aidelany, y la huida de su familia en Matamoros. El incidente ocurrió el jueves pasado, en el contexto de una tensa situación de bloqueos viales provocados por la reciente captura de un líder criminal de la región, lo que elevó la tensión social y operativa en la zona fronteriza.

Detalles Del Incidente En Matamoros

La familia Pardo, integrada por un matrimonio y cinco hijos menores de edad, se desplazaba en una camioneta de color negro hacia la vivienda de un familiar cuando fue interceptada en el trayecto. El ataque tuvo lugar a la altura del Ejido Las Rusias, específicamente en el kilómetro 4.5 de la carretera que conecta con Reynosa, donde el helicóptero de la Guardia Estatal, que se aproximaba desde la ciudad de Reynosa, abrió fuego contra el vehículo sin previo aviso.

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Testigos oculares relataron que escucharon entre cinco y siete disparos mientras el aparato sobrevolaba la zona, siguiendo de cerca a la camioneta en la que viajaban los menores. La madre del grupo intentó proteger físicamente a Aranza Aidelany con su propio cuerpo en el asiento trasero, un gesto desesperado que no logró evitar que la niña recibiera un impacto de bala en la cabeza, lo que resultó fatal según el reporte médico inicial.

Testimonios Y La Respuesta Familiar

Selina, miembro de la familia afectada, narró la angustiosa experiencia de ver al helicóptero sobrevolando su hogar mientras realizaba señas para detener el ataque. Sus hermanos menores, horrorizados por los disparos, lograron resguardarse en la casa de un pariente, mientras que el hijo mayor de trece años tuvo que tomar la iniciativa de guiar a sus hermanos hacia la seguridad, dejando a los padres esperando atención médica inmediata en el lugar.

La menor Aranza Aidelany fue declarada sin signos vitales por el personal de la ambulancia que llegó a la escena, aunque la familia tuvo que esperar entre dos y tres horas para la retirada del cuerpo. La menor era originaria de Brownsville, Texas, al igual que sus cuatro hermanos, y fue sepultada este fin de semana en un panteón local, donde su familia exigió justicia y la apertura de una carpeta de investigación completa.

Posición Oficial Y Línea De Investigación

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, confirmó oficialmente que se está investigando la procedencia de los disparos y la trayectoria de la bala que impactó a la menor, la cual viajó de arriba hacia abajo, consistente con un ataque desde un aparato aéreo. La Fiscalía estatal está confrontando las ojivas halladas en el lugar del ataque con la base de datos nacional para determinar si estas mismas municiones están relacionadas con otros hechos delictivos ocurridos previamente en la región.

Este caso ha generado una profunda indignación en la comunidad debido a la vulnerabilidad de las víctimas y la naturaleza del ataque desde el aire durante un período de alta seguridad. La familia Pardo insiste en que no se trata de un caso cerrado, sino de una situación que requiere una investigación exhaustiva para garantizar que la verdad sobre la identidad del responsable de los disparos se establezca de manera incuestionable ante la justicia mexicana.