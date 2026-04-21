Investigan protocolos de colaboración tras trágico accidente de agentes en Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum solicita información a Chihuahua y a la embajada de EU tras el fallecimiento de agentes en un accidente, aclarando que no hubo operativos conjuntos autorizados por la federación.

El reciente accidente automovilístico en Chihuahua , que resultó en la muerte de agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y personal vinculado a la embajada de Estados Unidos, ha generado un intenso debate sobre los protocolos de colaboración en materia de seguridad entre ambos países.

Según las declaraciones oficiales, el trágico suceso ocurrió cuando los instructores estadounidenses, quienes se encontraban en la región para impartir capacitaciones sobre el manejo de drones y técnicas de inteligencia, solicitaron apoyo logístico para trasladarse hacia la capital del estado. En el trayecto, se encontraron con el convoy del titular de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, y decidieron acompañarlos en el vehículo oficial. Horas después, durante la madrugada del domingo, el automóvil sufrió un percance al caer en un barranco, lo que cobró la vida de los ocupantes. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó en sus conferencias matutinas que el gobierno federal no tenía conocimiento previo de la participación de personal diplomático o técnico de Estados Unidos en el operativo específico de destrucción de laboratorios clandestinos realizado el pasado sábado. La mandataria aclaró que esta fue una decisión autónoma tomada por las autoridades estatales de Chihuahua, lo cual ha provocado que el Ejecutivo Federal solicite un informe detallado tanto al gobierno local como a la embajada estadounidense. Sheinbaum reiteró que, aunque existe un marco de colaboración constante en materia de intercambio de información e inteligencia, las operaciones de campo conjuntas en territorio mexicano no están contempladas bajo los acuerdos actuales, por lo que se está evaluando si esta interacción local pudo haber contravenido la legislación vigente en materia de seguridad nacional. Por su parte, el fiscal de Chihuahua ha buscado matizar las versiones iniciales, aclarando que no existió una operación encubierta, sino un encuentro fortuito derivado de la necesidad de transporte de los instructores estadounidenses, quienes tenían programado un vuelo de regreso el domingo por la mañana. Las autoridades estatales han defendido la labor de los agentes fallecidos, destacando su trayectoria y el compromiso en la lucha contra el crimen organizado. Mientras tanto, el gobierno de México mantiene una postura de cautela, subrayando que la coordinación bilateral debe ceñirse estrictamente a los canales institucionales. La tragedia ha puesto bajo la lupa los mecanismos de supervisión en la cooperación internacional, obligando a una revisión profunda de cómo interactúan las fuerzas de seguridad locales con agentes extranjeros en zonas de alta complejidad operativa, a fin de evitar incidentes que pongan en riesgo la soberanía y los protocolos diplomáticos establecidos entre ambas naciones





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