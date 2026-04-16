Investigan sacrificio de miles de perros en Tecámac bajo administración de senadora Mariela Gutiérrez

La Fiscalía mexiquense abrió una carpeta de investigación de oficio por presunto maltrato animal tras revelarse el sacrificio de alrededor de 10 mil canes en Tecámac, durante la gestión de la senadora Mariela Gutiérrez como alcaldesa. La senadora reconoció la práctica, argumentando control de sobrepoblación, pero inspectores señalan falta de diagnóstico y capacitación.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ( FGJEM ) ha iniciado una investigación de oficio por presunto maltrato animal , tras revelarse el sacrificio de aproximadamente 10 mil perros en el Centro de Control y Bienestar Animal de Tecámac durante la gestión de la senadora Mariela Gutiérrez como alcaldesa.

Esta práctica, considerada un delito en el Estado de México según el artículo 235 Bis del Código Penal, se agrava al ser cometida por servidores públicos encargados del manejo de animales, de acuerdo con el artículo 235 Ter. La controversia surgió a raíz de la difusión de un video grabado el pasado 20 de octubre, en el cual personal de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) y la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) realizaban una inspección al centro municipal. Durante dicha visita, la senadora Gutiérrez reconoció públicamente el sacrificio de más de dos mil 500 canes durante su administración, argumentando la necesidad de controlar la sobrepoblación. En las imágenes, la senadora afirmó: Y sí, no lo negamos, se han tenido que sacrificar animales; no los estamos matando, está en la norma oficial mexicana… Se los dije en los informes previos y en los informes de gobierno. Posteriormente, se observa a la legisladora instruyendo a su equipo para fotografiar a los inspectores de Propaem y Cepanaf, a quienes advierte que los videos no deben ser divulgados ni entregados a periodistas. Los inspectores, por su parte, manifestaron que los sacrificios se efectuaron sin un diagnóstico previo ni la capacitación adecuada. La activista animalista Zyanya Polastri fue quien dio a conocer el video de la inspección, señalando que la cifra de sacrificios podría superar los 10 mil durante los seis años de gobierno de Gutiérrez Escalante, cifra que la propia senadora habría confirmado en una conferencia de prensa desde el Senado. Polastri refutó la justificación de enfermedad para los sacrificios, denunció que los cuerpos de los animales fueron desechados en bolsas de basura, y exigió que se finquen responsabilidades. Esta situación pone de manifiesto la urgente necesidad de revisar y fortalecer las normativas y prácticas relacionadas con el bienestar animal en los municipios, así como garantizar la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos en el manejo de estos casos. La FGJEM continuará con las indagaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Se debe mencionar que el contexto del caso también incluye la defensa de derechos humanos. Por ejemplo, Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos en Nuevo Laredo, ha denunciado que los ataques en su contra buscan silenciar su labor de defensa de víctimas de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales a manos de las Fuerzas Armadas, afirmando que continuará con su labor a pesar de los riesgos. Si bien estos hechos son independientes del caso de maltrato animal en Tecámac, reflejan la complejidad de las problemáticas sociales y la importancia de la protección de los derechos, tanto de los animales como de los ciudadanos que abogan por ellos





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