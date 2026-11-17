El doctor Ronald Collazo Pagán detalla los nuevos tratamientos inyectables para prevenir el VIH en Puerto Rico, superando los desafíos de adherencia de las pastillas diarias.

La prevención del virus de inmunodeficiencia humana ( VIH) está experimentando un cambio clínico sin precedentes en Puerto Rico, marcado por la introducción de alternativas inyectables de acción prolongada. Esta evolución terapéutica representa un hito significativo en la lucha contra la epidemia, ya que ofrece a las personas en riesgo métodos más efectivos y convenientes que eliminan la necesidad de recordar una dosis diaria.

Nuevas opciones terapéuticas inyectables

El doctor Ronald Collazo Pagán, médico internista y presidente de la Asociación de Tratantes de VIH de Puerto Rico, ha detallado ampliamente el abanico de opciones disponibles actualmente en la isla. A pesar de que las tabletas orales diarias han sido el estándar durante años, la medicina moderna ha integrado inyecciones intramusculares y subcutáneas que simplifican la adherencia al tratamiento preventivo. El doctor Collazo Pagán destacó que esta alternativa permite a los pacientes recibir el medicamento sin la preocupación constante de tomar una pastilla cada día.

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Mecanismo de aplicación y seguridad

Los pacientes tienen acceso a un medicamento intramuscular aplicado en el área glútea con una frecuencia de cada dos meses. Asimismo, existe una opción subcutánea administrada en el tejido abdominal alrededor del ombligo que brinda protección durante seis meses. El doctor Collazo Pagán aclaró que los efectos secundarios de estas inyecciones son principalmente locales y transitorios, como dolor leve, induración o la formación de pequeños nódulos debido a la liberación gradual del fármaco.

Desafíos de la pastilla diaria y futuro

El principal obstáculo de la terapia oral diaria es la constancia, pues olvidar las tomas compromete directamente la eficacia del fármaco. Las formulaciones de liberación prolongada resuelven este problema de manera efectiva. Según el presidente de la Asociación de Tratantes de VIH, la investigación científica avanza hacia intervalos más cómodos, evaluando extender la aplicación intramuscular de cada dos meses a cada cuatro meses, e incluso desarrollar una formulación de administración anual.

Obstáculos burocráticos y educativos

El doctor Collazo Pagán advirtió que, aunque cualquier persona sexualmente activa debe consultar a su médico, persisten trabas burocráticas en Puerto Rico. Los pacientes beneficiarios del plan de salud del Gobierno de Puerto Rico, conocido como la Reforma, necesitan obtener una contrafirma de su médico primario para acceder a estas inyecciones en clínicas especializadas. Este requisito representa un obstáculo extremadamente grande que el gremio médico busca eliminar junto con el Departamento de Salud mediante campañas educativas.

Atención integral y comorbilidades

Más allá de la prevención, el gremio médico en la isla enfoca sus esfuerzos en la atención integral de las personas que viven con VIH. Dado que los tratamientos actuales permiten una mayor longevidad, la práctica clínica ha incorporado el manejo preventivo y terapéutico de comorbilidades propias del envejecimiento. Esto incluye el control de diabetes, hipertensión arterial y trastornos neurocognitivos, garantizando una vida larga y saludable para los pacientes.