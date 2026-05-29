Inzunza ausente en momentos clave: la mayoría oficialista enfrenta riesgos legislativos

Enrique Inzunza no compareció al congreso durante el periodo extraordinario, generando dudas sobre la aprobación de reformas constitucionales y aumentando la presión sobre la disciplina de Morena y sus aliados.

Enrique Inzunza vuelve a ausentarse en el momento crítico para la bancada oficialista de Morena , generando incertidumbre sobre la viabilidad de reformas constitucionales que están pendientes de discusión en el periodo extraordinario del Congreso.

La agenda legislativa incluye la reforma judicial y la eliminación de la nulidad de elecciones ante intervenciones de gobiernos extranjeros, proyectos que requieren la alineación total de los 86 votos mínimos exigidos por la Constitución para su aprobación. Morena cuenta con 67 diputados, el Partido Verde dispone de 14 y el Partido del Trabajo aporta seis, sumando apenas 87 votos, por lo que cualquier falta se vuelve decisiva.

Inzunza, quien ya había acumulado tres ausencias consecutivas en la Comisión Permanente, aseguró que el miércoles había acudido personalmente a la Cámara de Senadores para solicitar su licencia, pero la coordinación parlamentaria de Morena, dirigida por Ignacio Mier, desmintió esa versión y confirmó{

}{ } realizada exclusivamente por teléfono, lo que ha puesto en entredicho su compromiso y su credibilidad ante sus conpartidarios. La ausencia de Inzunza no se limita a una cuestión de puntualidad; se inserta en un contexto más amplio de acusaciones internacionales que lo vinculan con presuntos grupos criminales, según autoridades de Estados Unidos.

Estas imputaciones, aun sin confirmarse judicialmente, han mermado su imagen pública y han motivado una creciente presión para que se explique su paradero. Mientras tanto, el Senado se prepara para sustituir su escaño por Omar Alejandro López Campos, secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa, arquitecto y empresario con fuertes lazos dentro del grupo político que gobierna el estado.

La designación de López Campos llega en medio de una crisis interna que ha sacudido al entorno cercano del gobernador Rubén Rocha Moya, quien ha optado por mantenerse al margen, limitándose a afirmar que no posee información detallada sobre el caso ni emitirá comentarios al respecto. El escenario político se complica aún más por la fragmentación interna del Partido Verde, cuyo voto es clave para alcanzar el quórum necesario.

Las divergencias entre sus miembros plantean la posibilidad de una votación no monolítica, lo que eleva el riesgo de que alguna reforma quede estancada. En este contexto, la falta de Inzunza se percibe como un golpe a la disciplina de la mayoría oficialista, que necesita demostrar unidad absoluta para impulsar su agenda constitucional. Los escépticos señalan que el senador está utilizando las redes sociales como escudo, sin ofrecer una declaración pública que aclare su situación.

Incluso se menciona la posible intervención de su amigo, el senador Javier Corral, quien fue fotografiado recientemente junto a Inzunza y podría ser una fuente de información sobre su ubicación. La incertidumbre persiste, y la expectativa crece en torno a cuándo y cómo el legislador regresará al panorama político, o si su ausencia se convertirá en un precedente de inestabilidad dentro de la bancada gobernante





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